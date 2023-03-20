遭人「試槍」？南柴山大樹驚見規律孔洞　警現勘後給答案

▲南柴山一棵小葉欖仁樹傳出疑似遭人試槍，警方前往勘查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市南柴山相思亭對面一棵小葉欖仁樹，近日民眾發現樹幹上滿佈密集規律的孔洞，山友拍下照片引發熱議，有柴山志工認為只是松鼠缺水亂咬導致，但也有專家認為可能是有人「試槍」。鼓山分局偕同保7總隊第7大隊柴山分隊、壽山公園管理處及鑑識人員今（20）日上午前往相思亭進行現地勘查，警方表示，初步研判排除人為因素，應係大自然動物（松鼠、鳥類等）所嚙咬造成，請民眾切勿恐慌。

▲南柴山一棵小葉欖仁樹傳出疑似遭人試槍，警方前往勘查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

拍下照片的楊姓山友表示，在相思亭附近的小葉欖仁樹群中，其他樹都很正常，唯獨這顆小葉欖仁樹幹上約一層樓高的位置，卻有上百個孔洞，而且每個洞約有一指幅寬、長度不一，而且深淺度不一，剛發現時有其他山友認為是「魔神仔」所為，也有人認為是動物所為，眾說紛紜。

▲南柴山一棵小葉欖仁樹傳出疑似遭人試槍，警方前往勘查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

但也有長年研究壽山動植物生態的專家認為這些孔洞並非松鼠所為，研判可能是有人在此測試魚槍，測試者放箭後，再利用箭尾的繩索扯下箭支，才會造成孔洞大小不一，但樹皮卻留在樹上的情況。

▲南柴山一棵小葉欖仁樹傳出疑似遭人試槍，警方前往勘查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方上午前往勘驗後，發現相思亭前步道前約50公尺範圍，步道旁佈滿不同樹種，步道旁即為山坡，從右至左有3棵小葉欖仁樹，3顆樹上均有呈現環狀、大小不一之孔洞及樹皮撕裂狀，經檢視孔洞內及地面上，均未發現有金屬彈丸之物品，因此初步研判排除人為因素，應係大自然動物（松鼠、鳥類等）所嚙咬造成。