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花6800看屁股　BLACKPINK被擋光！「她曝1800視野」全場讚最大贏家

▲BLACKPINK演唱會平面區第二天的觀眾幾乎都坐著。（圖／讀者提供）

▲BLACKPINK演唱會。（圖／讀者提供）

記者施怡妏／綜合報導

韓國女團BLACKPINK在高雄舉辦為期2天的演唱會，怎料演唱會後網路上抱怨連連，不少平面座位區的觀眾站起來，導致後排視線被遮擋，全場都在看人頭跟屁股，就有網友表示，門票只花了1800元，看完演唱會後相當滿意，並貼出視野圖直呼「CP值超高」。

有網友在Dcard發文，花了6800元買票進場看BLACKPINK，結果前排粉絲居然直接站起來，用手機狂錄影，舞台完全被擋住，「演唱過程中大家一直站起來，後面完全看不到」。

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貼文一出，釣出大批苦主哀號，就有一名粉絲留言，買1800元區域的門票，雖然不能清楚看到舞台，但是大螢幕完全沒有被遮擋，可以完整觀看整場表演，「而且我坐螢幕正中間，除了沒辦法感受到很深的現場效果，其他都很好，沒有人站起來，很舒適看完整場」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友大讚買到好位置。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友在該則留言底下大讚，雖然離舞台較遠，但是粉絲的熱情不減，「+1，附近也有人很會唱，應援很大聲」、「2300元的不會有人站，還送煙火最佳視角」。就連原PO也驚呼「不錯欸，最大贏家」。

另外，不少粉絲抱怨演唱會亂象，「這個叫我花68我都不要，花6800看屁股真的是心疼你」、「5800也是，下次會買看台區」、「這屁股叫我花一塊都不想看」、「1樓位子都這樣，哪區不重要了」、「A9也是，前面站一個真的看不到，本人153公分，氣全場，我沒有站椅子，我不想跟著亂，但真的很難過，花錢進去看大家屁股跟背，小孩子幾乎都在椅子上，比較矮的女生有些也都上去」。

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