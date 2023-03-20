何孟樺為北市燈會人數槓徐巧芯！　狠嗆：那麼愛護航議員辭一辭

▲何孟樺、徐巧芯。（圖／翻攝自何孟樺、徐巧芯臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市議員何孟樺20日在臉書痛批台北市觀傳局浮報台灣燈會參觀人數，國民黨台北市議員徐巧芯隨即反嗆統計數字是交通部長王國材親口說的。對此，何孟樺再度回嗆，台灣燈會所有數據，本就都是台北市政府提供給交通部，狠酸「徐巧芯那麼愛護航，要不要乾脆議員辭一辭，也不要選立委，去當觀傳局新聞聯絡人算了」。

何孟樺稍早先在臉書發文指出，這次2023台灣燈會在台北已經在2月落幕，當時的閉幕式辦得風風光光，觀傳局也宣稱參觀人數1256萬人，達歷年新高，但她表示，後來她拿到市府資訊局提供的數據，詳載每日各燈區的參觀總數，加總起來僅有858萬2598人。

徐巧芯隨即發文且附上影片反擊表示，她去看了台灣燈會的直播影片，這個數字是王國材統計的，她也大酸，「何孟樺認為數字統計錯誤就要下台，是不是在臭你們執政黨的交通部長，還是單純鬧出笑話呢？」

對此，何孟樺再發文反嗆，「真是笑死，徐巧芯跟北市府狼狽為奸，怎麼會有議員不監督只護航呢」，她指出，這次台灣燈會所有數據，本就都是台北市政府提供給交通部，現在被爆出膨風400萬才推給中央，來不及了，她也批評，觀傳局身為台灣燈會共同主辦，連多少人來都搞不清楚還被打臉，這不是無能什麼是無能？她最後再狠酸，「徐巧芯那麼愛護航，要不要乾脆議員辭一辭，也不要選立委，去當觀傳局新聞聯絡人算了。」