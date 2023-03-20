快訊／確定挑戰何志偉！王世堅投入立委初選　英系議員到場相挺

▲民進黨台北市議員王世堅登記參選黨內立委初選。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨2024立委初選領表登記20日登場，民進黨台北市議員王世堅日前預告，自己不會在中正萬華區參選，也不考慮中山北松山。王世堅上午10時到民進黨台北市黨部領表登記，確定投入士林大同選區初選，挑戰同黨現任立委何志偉，一旁還有英系議員洪健益、林世宗、劉耀仁、許家蓓、陳慈惠、張文潔、吳沛憶等人到場力挺。

民進黨今日開放領表登記立委初選，洪健益20日上午9時50分左右先到民進黨台北市黨部，替王世堅先領取了登記表，且一次還拿2張，引發外界遐想與前內政部長徐國勇有關。王世堅20日上午10時準時抵達台北市黨部，準備搭電梯時，一樓湧入許多支持民眾喊加油；而王世堅也在洪健益的陪同下，順利登記完畢，並宣布投入士林、大同選區。

面對該區現任立委為同黨的何志偉，王世堅表示，自己信賴不信邪，選擇士林大同是因為「從哪裡跌倒，就要從哪裡站起來」，15年前在該區跌倒，現在想在此站起來；中山區與大同區都是他的本命區，且2次選舉全心全意幫助吳怡農，即便輔選輸了，也鼓勵吳怡農應繼續耕耘，儘管吳怡農此次不選，「媒人婆也不能上花轎」。