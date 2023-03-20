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一畢業年薪400萬！新華為天才少年是「26歲網紅」　怪物經歷曝

▲▼華為「天才少年」寧博宇曝光。（圖／翻攝自證券時報）

▲華為「天才少年」寧博宇曝光。（圖／翻攝自證券時報）

記者鄭思楠／綜合報導

華為再公布一名「天才少年」，為電子科技大學博士研究生寧博宇。他26歲，年薪百萬人民幣（約新台幣445萬元），成長經歷根本怪物等級，曾獲新加坡國立大學街舞之夜冠軍獎、電子科技大學男子跳高冠軍、男子蛙泳冠軍、舞蹈大賽個人冠軍、達人秀個人冠軍等多項榮譽，現在還斜杠當一名網紅，目前擁有超過2萬粉絲。

據《證券時報》報導，近日，電子科技大學發布消息稱，該校2022年度傑出學生寧博宇入選華為無線產品線與光產品線的「天才少年」計劃，是電子科技大學通信抗干擾技術國家級重點實驗室2019級博士研究生。

據介紹，寧博宇從小熱愛運動，包括街舞、跳高、游泳等，並因此斬獲過街舞方面成都市悠悠球電視大賽冠軍、亞洲青少年藝術大賽金獎等大獎，並在高中時打破了成都四中塵封了24年的跳高紀錄。

踏入大學校門後，寧博宇給自己設定的目標是保持優異的成績、鍛煉強健的體魄、繼續培養自己的特長。因此，寧博宇加入了學校的游泳隊和田徑隊。由於愛打B-Box、愛跳街舞的原因，寧博宇被認為是一名愛玩的「文藝青年」，同時他的學習成績始終名列前茅，這使得他在大四時順利保研至通信抗干擾技術國家級重點實驗室，另外研究生期間，他還是通信抗干擾技術國家級重點實驗室有史以來第一位碩士研究生一年級轉博的同學。

博士四年，寧博宇在通信領域頂級期刊/會議上共發表了21篇論文，其中11篇為通信領域JCR-Q1分區、10篇為IEEE旗艦頂會，並作為學生參與了國家重點研發計劃、國家自然科學基金重點項目等。

值得一提的是，寧博宇還曾在華為成都研究所2012無線通信實驗室實習。實習期間，寧博宇幫助華為項目組解決了多用戶下行MIMO空分多流復用等三個重要問題，這為他博士之後的華為面試埋下了伏筆。

在2022年秋季校招中，寧博宇收到了華為兩個產品線的邀請，成功地通過了普通博士面試並進入了加試環節。

▲▼華為「天才少年」寧博宇曝光。（圖／翻攝自證券時報）

▲寧博宇（中間）曾在華為實習。（圖／翻攝自證券時報）

關於面試的細節，寧博宇回想到，「華為的專家問的問題很深入，有時候我也會答不上來。所以我會把我會的部分講得很清楚，不會的部分則直接跳過。」在經過了十幾輪的面試後，寧博宇在求職競爭中脫穎而出，拿到了華為「天才少年計劃」百萬（人民幣，下同）年薪offer。

關於這點，寧博宇說，「我只是一個普通學生，這次入選是我運氣比較好！因為我的研究方向和華為未來的課題高度相關。並且在面試過程中，我和華為專家交流的非常愉快，我們相互都學到了新的知識，並為未來的合作達成了共識。」

寧博宇還是一名嗶哩嗶哩up主，從數碼產品測評到旅遊紀錄，從生活日常到搞笑影片，寧博宇目前擁有超過2萬的粉絲，超過600萬的播放量。作為科研之餘的興趣愛好，寧博宇在分享影片的過程中收穫了快樂，「做up主起先是受時代發展的影響，我喜歡並願意去分享，自媒體平台給了我機會。」

華為自2019年啟動「天才少年」項目。目前，公開報導的「天才少年」有20多位。華為因對「天才少年」開出高年薪而備受社會關注。年薪分為三檔，最高檔為182萬元-201萬元；第二檔為140.5萬元-156.5萬元；第三檔為89.6萬元-100.8萬元。

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