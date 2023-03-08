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大陸 大陸焦點 特派現場

德國或禁華為、中興組件　陸大使館：十分不解和強烈不滿

▲華為,華為禁令。（圖／路透）

▲德國或禁華為、中興組件。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

路透社引述德國政府消息人士報導，德國考慮禁止在電訊網路中，使用大陸華為和中興通訊的某些組件。7日，大陸駐德國使館發言人回應，中方對德有關政府部門在毫無事實依據的情況下草率作出上述決定表示十分不解和強烈不滿。

大使館表示，中方已註意到，德媒關於德政府擬禁止中國科技企業參與德關鍵基礎設施建設的有關報導。

大使館強調，長期以來，華為依法合規經營，其技術符合安全標準。歐方數據顯示，華為在德5G網路設備佔比近六成，為德通訊基礎設施建設作出了積極貢獻。近年來不斷有國家和反華勢力企圖以莫須有罪名抹黑，但始終沒有任何證據表明華為設備和組件存在安全風險。如果報導屬實，中方對德有關政府部門在毫無事實依據的情況下草率作出上述決定表示十分不解和強烈不滿。

大使館怒斥，中方堅決反對德在對華合作中泛化國家安全概念、濫用國家力量干預市場，這不僅違背經濟規律和公平競爭原則，而且損人不利己。中方注意到，有關德歐企業已表示，德政府做法將延誤德5G網路建設推廣並造成額外成本。德政府應認真傾聽其國內的理性聲音。

大使館直言，中方堅決反對針對任何將企業投資經營政治化、泛安全化的做法。希望德方為中國企業營造公平、公正、開放、非歧視的營商環境，多做促進雙向互利的事，而不是相反。

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