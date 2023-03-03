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大陸 大陸焦點 特派現場

陸男衝蘋果門店大鬧…大聲公狂喊「加油China」登熱搜　全場秒沉默

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省會杭州市一名男子2月27日衝到當地的蘋果零售店內，拿著大聲公不斷大喊口號，「加油華為、加油China（中國）、支持國貨，從我做起。」令人尷尬的是，當時店內許多顧客紛紛將目光鎖定在他身上，但全程都沒人附和、加入。

▲▼男子衝蘋果門店大喊「加油華為!加油China」。（圖／翻攝自影片）

▲男子衝蘋果門店大喊「加油華為!加油China」。（圖／翻攝自影片）

網傳影片顯示，這名男子當時身穿白色羽絨衣，腳踩白色球鞋，左手拿著白色袋子，右手握著大聲公，高喊口號，「加油華為」、「加油China」、「支持國貨、從我做起、從我做起、從我做起」！

之後，這名男子就被店員請出去，在他緩步離開期間，依然繼續用大聲公呼喊口號。該影片近日迅速在社交軟體上瘋傳，引起網友熱議。

大多數網友不認同，批評男子的行為惹人厭煩，又在打「愛國牌、令人噁心」，「譁眾取寵，還覺得自己特棒」、「高級黑低級紅，我一個華為鐵粉都覺得丟人」、「支持華為，不代表要摒棄外國貨。若是好的東西，不管時間早晚總會得到大家認可。這樣子喊來喊去，我覺得是給中國的包容大度、以及企業間的公平競爭拉了後腿」。

不過，也有人讚成稱，「不管對錯，我們確實應該支持國貨了！」、「一直說反制美國，怎麼不見行動，不從日常教育做起？」。

▲▼男子衝蘋果門店大喊「加油華為!加油China」。（圖／翻攝自影片）

據《快科技》報導，實際上，這就是一對網紅夫妻自導自演的一出鬧劇。3月1日，有網友放出了這條影片的完整版。原來，這對夫妻是應粉絲要求，去故意拍攝。

實際上，這並非這對網紅夫妻首次做出如此出格的行為，在此前曝光的影片中，男子還以自己不方便行動為由，讓路人幫撓屁股，而且不分對方性別。對此，眾人怒批，「這種人為了流量毫無下限，應該被處罰，他們的粉絲就是在助紂為虐；短影音該好好管管了，正是因為這種人都能掙到錢，才導致越來越多的人趨之若鶩。」

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