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偽造車牌遭警攔下起獲毒品　機車男兩罪送辦+紅單

▲郭姓男子涉嫌偽造車牌及持持海洛因毒品被警方盤查查獲，違反道交修例部分依法告發移置車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲郭姓男子涉嫌偽造車牌及持持海洛因毒品被警方盤查查獲，違反道交修例部分依法告發移置車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

51歲郭姓男子，19日深夜11時20分，騎乘機車在永華路一段與永華路一段250巷口停等紅燈時，因載乘之友人未戴安全帽，被二分局中正派出所員警攔下盤檢，查出他竟以紙板偽造假車號，並起獲身上有海洛因毒品，全案偵訊後依毒品、偽造文書罪嫌送辦，並依法舉發紅單。

▲郭姓男子涉嫌偽造車牌及持持海洛因毒品被警方盤查查獲，違反道交修例部分依法告發移置車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方盤查發現郭男身分及車籍資料不符，經員警詳予查看，他的機車車牌竟是以厚紙板偽造假車號，他將其中1個英文Z變更為E，為員警當場依照偽造文書罪嫌逮捕。後續帶回所內實施調查，並就身上物品檢查時，又在其外套右側口袋發現藏有1支內有白色粉末殘渣的吸管，經實施毒品及尿液檢驗呈現海洛因陽姓反應。

▲郭姓男子涉嫌偽造車牌及持持海洛因毒品被警方盤查查獲，違反道交修例部分依法告發移置車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警調查，郭男因於今年2月份涉嫌南區某住宅竊盜案，原機車號牌涉嫌變造犯案為員警依法查扣偵審中。他因無號牌可用竟異想天開，乃以厚紙板、奇異筆自己來製造假號牌懸掛於機車上來騎乘，不料19日晚間因所載朋友未戴安全帽為第二分局中正派出所員警查獲。且警方又在其口袋起獲有海洛因殘渣物品，全案依為造文書、毒品危害防制條例來送辦，另違反道交條例第12條使用偽造牌照（處3千6百元以上1萬零8百元以下罰鍰）及機車附載座人未戴安全帽者（處5百元罰鍰），均依法舉發並當場移置保管機車。

市警二分局表示，郭嫌偽造機車假牌照並騎乘行駛於道路，影響監理站牌照管理之正確性及損害他人權益，其中有無另涉其他案件將持續擴大清查，民眾如有線索亦可與第二分局偵查隊來聯繫。

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