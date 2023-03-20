機車路邊熄火！騎士「狂踏踩發桿」發不動…傻眼影片曝：那是中柱

記者柯振中／綜合報導

以前的化油器機車都配有踩發桿，如果突然發不動機車，靠這根還能夠臨時應急一下。一名男子日前在路上發不動機車，於是停下來開始不斷「踩發」，不過努力了許久仍沒有動靜，影片曝光後，立即被網友發現，原來踩的根本不是踩發桿，而是機車的中柱，烏龍事件讓人哭笑不得。

一名網友在臉書「重機車友❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」社團上傳一段影片，過程中汽車駕駛從車內向外拍去，發現有一名男子因為機車發不動，在人行道上不斷踩踏「踩發桿」，打算把機車發動。

▼阿伯不斷踩踏機車中柱，卻怎麼也發不動。（圖／翻攝臉書／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）



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從影面畫面可以看見，阿伯的機車看起來十分有歷史，且前輪嚴重消風，更重要的是每踩一下以後，男子似乎都會嘗試發動，但幾番嘗試下來，仍舊沒有成功。

影片引發討論後，立即有網友傻眼回應，「這台車沒有踩發吧」、「都2023年了，還有人把中柱當踩發桿」、「看他踩的那麼認真，都不好意思跟他講了，怕傷害到他的心靈」、「中柱當時害怕極了」、「我看他這樣踩就知道沒缸壓要大修了，但是修好繼續這樣踩一樣還是沒有缸壓」、「跟他說踩太小力了，再大力一點試試看，再大力一點就立起來了。」