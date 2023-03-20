媽寶通緝犯遇盤查亂報身分　急call母幫圓謊...警一招搞定

▲劉姓通緝犯遇警謊報字號還找母親扯謊，遭警方驗指紋查出通緝犯身分。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

北市政府警保安大隊12日晚間執行路檢勤務，一名劉姓男子搭乘自小客車行經路檢點，因神色慌張警員驚覺有異盤查，劉男當場謊報他人證號，遭警方依法帶回查證身分，經過警員採驗指紋，證實劉男為觸犯恐嚇危害安全、毒品防制條例通緝在案，警方依法將他逮捕帶回。

北市保大第三中隊警員當晚在北市萬華區環河南路二段、桂林路口執行路檢勤務，劉男搭乘車輛行經路檢點，他神色慌張引起警方注意，警員請他下車核對證號，但警方查詢資料，發現劉男與相片特徵明顯不符。

警方查驗身分過程，劉男不斷以趕時間、有急事理由干擾員查證作業，劉男還打電話向母親求助，希望透過電話中母親話語取信警方，但保大警方不為所動，依《警察職權行使法》7條第2項將劉男帶往保大查證身分，經指紋比對後確認他身揹恐嚇危害安全、毒品防制條例通緝，當場依法逮捕歸案。北市保大藉此案例呼籲：不法分子勿心存僥倖或試圖挑戰公權力，無論以何種方式試圖逃避查緝，終將無所遁形。

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