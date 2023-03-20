馬英九訪陸恐增大選攻防變數　邱毅分析：朱立倫和侯友宜不樂意

▲前總統馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率領青年學子與大陸學生交流。對此，前立委邱毅表示，這次總統蔡英文應會批准馬英九去，但會發動撲天蓋地的抹黑，雖然馬英九此行對兩岸交流融合有利，但可能增加大選攻防的變數，估計國民黨主席朱立倫和有望角逐2024總統大選的新北市長侯友宜會不樂意。

邱毅說，馬英九這個月底要到大陸祭祖，順道拜會幾個城市，並帶著他嫡系的青年團同行，應該會辦些演講或座談，大陸的高官一定也會與他來個「X馬會」，蔡英文讓他去，一定會把他扣上「賣台」、「投降」的紅帽子。

邱毅指出，馬英九在兩岸的功過難定，還沒到蓋棺論定的階段。他在任的八年，大陸給了台灣很多讓利，但馬英九骨子????還是親美優先，如今馬英九第一次回大陸，希望他能到各處走走，多看看，多聽聽，現在的大陸，早已不是他刻板印象中的大陸。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說明，馬英九屆滿73歲，從事兩岸工作將近40年，卻沒有去過大陸，如今疫情也已解封，讓他去大陸祭祖盡孝道，春暖花開是很適合的時機，符合慎終追遠的做法；而這次成員有國民黨前秘書長曾永權、馬英九辦公室主任王光慈、政大教授廖元豪等人和他都會隨行，夫人周美青因有私人行程，並不會隨行。

蕭旭岑也強調，馬英九這回行程很滿，不會臨時規畫到北京，也不會會見北京相關人事，有關維安的部分則尊重國安局相關規畫。