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缺蛋行銷戰！　茶行3天送出2400顆雞蛋「業績飆5成」

▲看準缺蛋熱潮，有茶行業者把自家農園生產的雞蛋拿來當行銷利器。（圖／陳治瑋提供）

▲看準缺蛋熱潮，有茶行業者把自家農園生產的雞蛋拿來當行銷利器。（圖／陳治瑋提供）

記者楊惠琪／台北報導

國內面臨史上最嚴重蛋荒，不但消費者搶不到蛋，也重創餐飲業，但也有業者腦筋動得快，看準這波「蛋荒熱」，把雞蛋當成行銷工具。台北市內湖區美而佳茶行，連日推出消費滿額送雞蛋活動，消費滿百就1顆雞蛋、滿千送11顆等，活動推出3天，就送出約2400顆雞蛋，帶動業績成長5成。

美而佳茶行負責人陳治瑋接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，近期全台大缺蛋，很多人看到雞蛋「眼睛就發亮」，剛好自家茶園有養雞，原本是交貨給蛋商，看準這波缺蛋潮，決定拿來當成行銷工具，在茶行內湖和士林門市同步推出滿額送蛋活動，活動3天就送出12箱、約2400顆雞蛋，帶動業績成長5成。

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陳治瑋說，因為是自家農舍養雞產蛋，所以蛋源充足，活動持續進行，雞蛋只送不賣，只要消費買百就送1顆雞蛋，滿千送11顆，滿2000送23顆、3000送35顆、滿1萬送120顆，有人一口氣買了1萬5000元茶葉，抱了185顆雞蛋回家，買越多送越多，還有消費者湊單團購搶免費蛋。如果有人不喝茶，只要在臉書粉專打卡推薦好友加入，也可以獲得1顆免費雞蛋。

陳治瑋還說，茶行內湖門市是24小時營業，如果有民眾半夜吃泡麵沒有雞蛋，也可以到茶行消費換蛋。

除了茶行推出滿額送蛋外，還有電信門市推出辦理指定專案就送雞蛋，以及參加捐血活動送雞蛋，桃園還有建商推出賞屋打卡送整袋雞蛋等活動，全台蛋荒成為另類的缺蛋行銷戰。

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