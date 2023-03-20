中南部爆「村民拔水管」搶水亂象　網酸泉漳械鬥：大缺時代

▲中南部又有缺水危機。圖為日月潭九蛙2023年3月中狀況。（圖／陳麒元提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

中南部缺水危機又出現！經濟部水利署統計，截至19日中午12時為止，曾文水庫有效蓄水量只剩5715.00萬立方公尺，蓄水率已降至11.2％。就傳出阿里山有村落發生引流水管被拔掉的搶水亂象，話題引發PTT一陣議論，開酸「笑死！缺水缺電缺蛋」、「搞得像第三世界，基本民生都顧不好」、「大缺時代。」

據《聯合新聞網》報導，嘉義縣阿里山已出現溪水乾枯的狀況，偏偏適逢櫻花季、用水需求增加，奮起湖老街部分商家乾脆停業，可眼見清明連假要來了，無水可用讓當地民眾很頭痛。最無奈的是，因為山區水源不足，有村莊開始搶奪水，拔掉別村引流管路，接水回自村。

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消息引發PTT譁然，「好慘QQ」、「好像古早故事，為了水源械鬥」、「好像才半個月前還在說不缺的啊！奇怪」、「夢回18世紀，為了水權，泉漳械鬥年代」、「哪有缺水？去超商冰箱礦泉水一大堆任你買，你是缺錢不是缺水，或是說缺便宜的水」、「這我懂，歷史課本有教」、「部落衝突，開始搶資源了。」

不過，其實會搶水是因為有新設村莊，為修建隧道要就近申請水權，後自行往上游截水，才導致其他地區缺水。而其他村落訴求，只是希望縣府合理分配水權。就有網友表示，「這種地方性分配問題要問嘉義縣吧？叫縣府公權力介入分配啊！不然櫻花祭爽賺，結果搶水？」