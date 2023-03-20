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網美「偏頭痛2年」痛到不能走！確診罕病數月內病逝　享年30歲

▲▼她「偏頭痛2年」竟是罹患罕病！　確診數月病逝享年30歲。（圖／IG／jehane_x）

▲傑哈恩病情急速惡化，享年30歲。（圖／IG／jehane_x，下同）

記者王佩翊／編譯

英國南約克郡唐卡斯特一名TikTok女網紅近2年開始出現偏頭痛的症狀，數個月前病情加劇，隨後才被診斷出患有視神經炎。而生病的她逐漸開始無法走路、一抬頭就想吐。她數日前在TikTok上傳影片表示，自己已經住院準備接受手術，然而誰也沒想到她卻在17日突然病逝，震驚粉絲。

根據《每日郵報》報導，英國一名30歲的TikToker傑哈恩（Jehane Thomas）因為經常分享育兒日常而大受歡迎，並擁有超過6萬6700名粉絲追蹤。然而育有2個孩子的她2年前卻突然出現嚴重偏頭痛，導致她經常住院治療，而最終她在數個月前被診斷罹患視神經炎。

▲▼她「偏頭痛2年」竟是罹患罕病！　確診數月病逝享年30歲。（圖／IG／jehane_x）

自從生病後，她也持續在TikTok上分享自己的病情，根據她3月5日分享的內容指出，傑哈恩是從2年前開始頻繁出現偏頭痛的症狀，然而每當她就醫時，都被告知是壓力導致的偏頭痛，直到數個月前，嚴重的偏頭痛導致她無法站立，因此再度就診。

醫師一開始認為她可能是罹患了多發性硬化症，不過後來也排除這項可能性，最終確定她罹患的是視神經炎。傑哈恩在數日前分享的最後一則影片指出，自己正在醫院等待手術。她說，「我一抬頭就想吐，無法走路，去哪裡都要靠人推著輪椅，真的很痛。」

事實上，在此之前傑哈恩才剛在醫院住了一周，沒想到出院沒多久，又因為偏頭痛再度回到醫院。令人難過的是，傑哈恩的朋友表示，傑哈恩已經在3月17日因病去世，享年30歲。

@jehanethomas1 Replying to @Beckie ???? ♬ original sound - Jehane Thomas

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