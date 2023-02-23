女性「月經一來就頭痛」　研究曝背後原因：發作機率是男性3倍

▲女性月經期間的體內激素變化可能導致偏頭痛加重。（示意圖／視覺中國CFP）

記者張寧倢／編譯

女性偏頭痛機率是男性的3倍，部分患者尤其容易在月經前或月經期間發作或是症狀加重。美國神經學學會出版的醫學期刊《神經學》（Neurology）最近刊載的一篇研究，發現了背後的關鍵原因。研究結果表明，女性體內的荷爾蒙會導致大腦中的一種神經傳遞質增加釋放，進而導致血管擴張引起的偏頭痛。

研究報告指出，女性發生偏頭痛的機率是男性的3倍，發作時間往往集中在月經來潮前後，而且也更加嚴重，另外剛進入更年期時症狀也會加重，然而，更年期過後或懷孕期間卻會有所改善，雖然現今學界已知體內激素波動和偏頭痛有關，但這其中變化與作用尚不清楚。

德國「柏林夏里特大學醫院」（Charité – Universitätsmedizin Berlin）團隊最近針對180名女性進行研究發現，患有偏頭痛問題的女性在月經開始前，雌激素會立刻下降，明顯會釋放出更多抑鈣素基因相關胜肽（CGRP），濃度相較於沒有頭痛的女性來得更高。

CGRP是人體內一種自然存在的神經傳遞質，偏頭痛發作時會增加釋放，進而導致大腦血管擴張，引起發炎反應，是患者嚴重疼痛的原因之一。

研究團隊也發現，受實驗女性若服用口服避孕藥，則雌激素濃度幾乎沒有任何波動，CGRP濃度自然也是一致的。

研究主要作者、柏林大學醫學院神經學系博士拉菲莉（Bianca Raffaelli）表示，這項結果顯示，CGRP的釋放取決於激素變化，與動物實驗模型的結論相符，未來還需要朝其他方向進行更多研究，例如：以藥物抑制CGRP是否能安全、有效減緩偏頭痛；腦中是否有其他胜肽會導致偏頭痛；進一步探究不同年齡層男性的CGRP水平等。