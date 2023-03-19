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金星入金牛！　4星座愛情、事業都得意

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲好好把握愛情。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，3/17-4/11金星進入金牛座，這是一個充滿機會和幸福的時刻，在這段時間內，金牛座、天蠍座、摩羯座、獅子座的愛情和事業都將會迎來好運。

第四名：獅子座

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金星入金牛這段時間內，獅子座的事業和愛情上將會有許多好事發生。在事業上，你會更加關注自己的形象和聲望，同時也會更有信心和決心去追求你的目標。你的領導能力和創造力也會得到更多的認可和肯定，很可能會得到更高的職位或更好的工作機會。

在愛情上，你將更加有魅力和吸引力，容易吸引到具有相似興趣和價值觀的異性。你也更加注重自己和伴侶之間的關係和尊重，並且更加懂得如何維持一段穩定和健康的感情，這是一個讓你在事業和愛情上都能繁榮發展的良好時期。

第三名：摩羯座

金星入金牛這段時間內，對於摩羯座的愛情和事業都有著好的影響。在愛情方面，你可能會遇到一個穩定、有長期發展潛力的對象，而這段關係也會帶給你很多的安全感和幸福感。

在事業方面，你的自信和積極性會讓你更加專注於自己的工作和事業發展，並獲得更多的支持和機會。此外，你的創造力和表現力也會得到提升，有可能獲得更高的收益和更多的成就感。總體而言，這是一個可以讓你在多方面都獲得好運的時間，記得抓住機會，好好珍惜！

第二名：天蠍座

金星入金牛這段時間內，天蠍座的你會更加關注自己的吸引力和魅力，並且更加自信和積極。這些特質對於你的愛情和事業都有著積極的影響，你的吸引力會讓你更容易得到別人的支持和認可，這也讓你更容易在工作和社交場合中取得成功。

在愛情方面，你的自信和積極性也會讓你更加敢於表達自己的情感，並吸引到更多適合自己的對象。不過，也要注意適度地表現自己，不要過於強勢或冷酷，才能在愛情和事業上都取得更好的成果。

第一名：金牛座

金星入金牛座的命宮這段時間內，將對你的感情和事業產生很大的影響。你將更加關注自己的外表和形象，也更加強調自己的價值觀。此時的你也會顯得更有魅力和吸引力，更容易吸引到對你有好感的人。

所以，如果你是單身的話，現在是展現自己魅力的好時機，可以多參加社交活動，增加自己的社交圈，或者也可以主動和自己心儀的人示好，增加彼此的了解和交流。對於事業方面，你的自信和魅力也會帶來好的表現和成就，可以更加突顯自己的實力和價值，得到更多的認可和機會。

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