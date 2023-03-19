▲響應新北潔淨海洋！松智扶輪社淨灘又淨海，清出287公斤垃圾。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府環保局今（19日）於淡水龍蝦嶼海岸及領袖海洋淡水遊艇碼頭，攜手國際扶輪3522地區台北市松智扶輪社及新北市淡水區漁會等單位共同辦理淨灘、淨海活動，除撿拾海灘上的垃圾外，更出動5艘遊艇出航撈除海漂垃圾，活動逾200人參與，共清除287.15公斤的海洋垃圾。

環保局長程大維表示，新北市海岸線全長145公里，除各管理單位定期維護外，也結合民間企業力量，推動海岸認養制度以鼓勵自主淨灘，而針對漂浮於海面並隨著洋流移動或蓄積的海漂廢棄物；新北市於2017年成立「藍海艦隊」，招募轄內漁船、遊艇、賞鯨船或交通船等各式船舶，秉持著「垃圾不落海、隨船做環保」的理念，鼓勵艦隊參與海洋廢棄物打撈作業，集結轄內船舶的力量共同清除海洋垃圾，目前藍海艦隊已有267艘船舶加入，2022年度共清理10.4公噸的海底及海漂垃圾及235.4公噸的海灘垃圾。

▲環保局長程大維頒發感謝狀，感謝過去一年來協助清除海洋垃圾的藍海艦隊成員。

程大維進一步表示，今天與松智扶輪社共同舉辦淨灘、淨海活動，參與者不只撿拾海灘上的垃圾，更安排搭乘新北市藍海艦隊的船舶，出航撈除海漂垃圾，今日共清除287.15公斤的海洋垃圾。藉由實際參與海洋垃圾清除活動，讓民眾更深刻體認到廢棄物對海洋環境的影響，進而提升海洋保育意識，也期望透過這樣的活動，招募更多企業與民間團體加入海洋保育行列。

環保局表示，松智扶輪社自2022年響應新北市海岸認養制度，認養淡水龍蝦嶼海岸，本次在所認養的海岸進行潔淨海洋活動，以實際行動守護海岸，呼應了SDG14保育海洋生態的永續發展目標。另外，活動現場設有環境教育攤位，以動手做、親身體驗的趣味互動教學模式，進行「源頭減量」及「海污應變要領」等主題宣導，提倡垃圾減量、資源回收與海洋污染應變等觀念，加深參與者對海洋環境保育的認知。

▲松智扶輪社於所認養的淡水龍蝦嶼海岸舉行淨灘。

台北市松智扶輪社社長鄭柏棠表示，很高興今天完成第二屆生態保育、淨灘、淨海的活動，扶輪社社友及眷屬、國際扶輪台灣帆艇聯合會領航者隊、北極星隊及各支隊的艇友都積極參與此次公益服務活動，顯示出大家對環境保護都很關心，也期望後代子子孫孫有個很好的生活環境，非常願意貢獻自己的一點心力來做有意義的事，也特別感謝環保局的支持，令活動圓滿順利。

環保局強調，多數海洋廢棄物為無法自然分解的塑膠製品，人人在日常生活中落實「不塑行動」，落實源頭減量、減少使用一次性產品，再加上後端公私協力，認養海岸、淨灘淨海清除海洋廢棄物，才能共創美好海洋環境。

▲搭乘新北市藍海艦隊的船舶，出航撈除海漂垃圾。

▲活動現場設有環境教育攤位，進行「源頭減量」及「海污應變要領」等主題宣導。