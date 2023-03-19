給拎北逼車啦！新北騎士攔車拿安全帽猛砸　警：最高罰4萬2

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區中正路日前2部機車因行車糾紛，直接停在馬路上，其中一名騎士怒脫安全帽猛砸另一名騎士「給拎北逼車啦！」，旁邊汽機車還按了多聲喇叭示警，最後施暴騎士才忿恨不平騎車離去，整個過程被旁邊民眾拍下貼網，警方表示，雙方並未報案，但以通知2人到案了解經過，針對騎士違規行為，依道交法最高罰2萬4000元，及社秩法最高罰1萬8000元。

▲機車騎士拿安全帽猛砸另一名騎士 。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

17日下午5時許，2名機車騎士行駛在新莊區中正路上，雙方原本停在旁邊咖啡廳前短暫互嗆，沒多久雙方在新泰路口停等紅綠燈，此時下班時間車流相當大，其中一名騎士突然下車，脫下安全帽，直接暴打猛砸另一名騎士，怒罵「給拎北逼車啦！」。

整個施暴過程約1分多鐘，被後方騎士拍下貼到網路，旁邊汽機車還按了多聲喇叭示警，最後施暴騎士見對方沒有還手，才忿恨不平地騎機車離去；警方表示，經查本案110及派出所皆未獲報，本分局將主動派員聯繫車主了解發生經過及提告意願。

另針對機車騎士違規行為，已涉及違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停。可處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰，施暴騎士違反社會秩序維護法第87 條，加暴行於人者，處1萬8千元以下罰鍰。呼籲民眾若發生行車糾紛，請將車輛停放在不影響交通的適當位置後，立即報警處理。切勿有不理性的行為，避免觸法。