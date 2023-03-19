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熊抱揉奶監工設計師「可以親妳嗎？」　色伯瞎扯：紓壓的抱抱

▲國內知名于姓男舞師遭指控在2019年9月間率舞團赴在上海地區演出，女子慕名拜訪學生時，于男趁機熊抱女子，對其襲胸、舔耳等強行猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲室內設計師監工時遭業主摸奶告白。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃資真／台北報導

一名梁姓業主前往住宅監工時，忍不住對身材姣好的室內設計師小琳（化名）上下其手，數度抓捏胸部，又稱要買內衣當禮物，將小琳上衣拉起拍照，甚至告白「可以親妳嗎？」。梁男開庭時卻稱「輕輕擁抱可以紓解壓力」不認罪，士林地院依強制猥褻罪，判處梁男10個月有期徒刑。

梁男為新北淡水某住宅的業主，2021年11月25日下午，他與小琳前往監工，竟現出色狼原形，先強行替小琳按摩肩膀，再問她內衣尺寸，想送內衣當作她辛苦監工的禮物，接著伸進衣服內碰內衣扣環，嚇得小琳立刻離開。

過程中小琳數度轉移地點，梁男卻像背後靈般，執意跟在小琳身後環抱襲胸。之後小琳待在臥室時，梁男趁機衝進來把門鎖上，並告白想親吻她，小琳最後不得已給了他1秒「友情的擁抱」，搭上拆除師傅老闆的車離去後崩潰痛哭。

審理時梁男辯稱，小琳主動拉起衣服給自己看內衣尺寸，但他老花眼想拍照記錄，遭到拒絕，之後也沒有任何強抱、親吻或是摸胸，「就站起來讓我輕輕擁抱一下，這樣可以紓解壓力。」

法官根據小琳、拆除師傅老闆證詞，以及小琳當天穿著上衣驗出的男性DNA，認定梁男犯有強制猥褻，考量其至今仍飾詞狡辯，否認犯行，迄今未取得小琳原諒，依強制猥褻罪判處10月。可上訴。

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