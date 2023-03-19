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首場金標賽事！萬金石馬拉松萬人響應　侯友宜號召落實環境永續

▲萬金石馬拉松萬人響應 侯友宜號召落實環境永續。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲首場金標賽事！萬金石馬拉松萬人響應。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

全台首場金標籤賽事「2023新北市萬金石馬拉松」今（19日）於萬里區翡翠灣登場，今年共吸引逾1萬1000名國內外跑者參賽，市長侯友宜出席活動為跑友鳴槍，並加入挑戰馬10K起跑行列，雖因日前受傷無法跑完全程，他仍沿途和跑友熱情打招呼，並號召民眾共同邁向環境永續的「下一萬步」。

新北市議員廖先翔、張錦豪、陳明義、李宇翔等人也一同參賽。侯友宜隨後也前往萬金石前進指揮所慰勞賽事工作人員，除了感謝世界田徑總會、教育部體育署、中華民國田徑協會及各大贊助商協助，更感謝大批警力、志工、工作人員及在地居民。侯友宜說，因為有各界協助，新北市才能提供國內外跑者高品質的賽事服務，讓賽事流程更加圓滿。

▲萬金石馬拉松萬人響應 侯友宜號召落實環境永續。（圖／don1don提供）

▲馬拉松好手雷理莎拚盡全力拿下國內女子組冠軍。（圖／don1don提供）

萬金石馬拉松今年邁入第21屆，侯友宜強調，本場賽事為亞洲首場綠色金標賽事，以「零碳翻轉 新北先行」目標，賽事跑衣是由咖啡紗及舊寶特瓶製作而成，代表永續城市理念，盼從運動落實環境永續。

體育處指出，本屆全馬男子組由肯亞選手Barnabas Kiptum以2小時11分57秒奪冠，黑色旋風蔣介文以2小時23分06秒拿下國內男子組冠軍；全馬女子組冠軍由衣索比亞選手Bekelech Gudeta Borecha以2小時29分25秒奪冠，2022年拿下台北馬國內冠軍的雷理莎則以2小時46分24秒奪下國內女子組冠軍；挑戰馬10公里男子組冠軍由曾廷瑋以31分20秒奪下，女子組則是游雅君以37分59秒獲得冠軍。

▲萬金石馬拉松萬人響應 侯友宜號召落實環境永續。（圖／don1don提供）

▲國內好手「黑色旋風」蔣介文拿下2023萬金石馬拉松國內男子組冠軍。（圖／Allsports創星影像提供）

值得一提的是，本場賽事首創起終點設置LED拱門，取代過去僅能提供單一資訊的大型帆布，也避免印製過程可能造成的環境汙染，同時搭配動畫、圖卡梗文，緩解跑友緊張心情，更能帶動現場氣氛，跑進終點時還能看見完賽鼓勵。

體育處補充，萬金石馬拉松持續與選手共同落實環境永續作為，如賽前於新北市各區辦理系列21 Challenge Run淨街跑活動，累積路程1082公里、清出超過1.26噸垃圾，並持續跟富邦金控合作響應「Run for Green」，提供完賽選手種樹服務。本次完賽成績證明以電子方式提供，完賽選手可於賽後掃描號碼布上QRCode查詢，更多賽事相關資訊可搜尋「2023新北市萬金石馬拉松」官方網站及「新北市萬金石馬拉松」臉書粉專。

▲萬金石馬拉松萬人響應 侯友宜號召落實環境永續。（圖／don1don提供）

▲肯亞選手KIPTUM拿下2023萬金石馬拉松全馬冠軍。（圖／Allsports創星影像提供）

▲萬金石馬拉松萬人響應 侯友宜號召落實環境永續。（圖／don1don提供）

▲馬拉松女子組第一名BORECHA衝線。（圖／Allsports創星影像提供）

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