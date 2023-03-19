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新北三峽綠茶季北大登場　「青柑綠奶」限定販售時間曝

▲新北三峽綠茶季北大登場 「青柑綠奶」限定販售時間曝。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市副秘書長張其強（左）及國寶茶師黃文雄（右）共推三峽好茶。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與國立臺北大學攜手合作舉辦第三屆「三峽綠茶季」，民眾齊聚悠閒午後饗宴外，與9家商家合作推出「青柑綠奶」飲品，3月至5月限時品嚐，另臺北大學特別推出三峽茶葉觀光護照，彙集17家茶行的創業故事、茶區觀光景點導覽、交通方式、還有泡茶好喝的秘訣，讓民眾手持護照深入走讀三峽茶產業。

19日新北市政府副秘書長張其強出席「三峽綠茶季」活動，與國寶大師黃文雄共同展示龍井茶揉茶技巧，並與在地青農、大學生調製綠茶奶蓋特色茶調飲以及調製青柑綠奶，並且透過以茶入食的觀念，與在地商家一起展現傳統與創新，同時張其強鼓勵臺北大學師生及在地團隊持續翻轉三峽，深耕在地推廣特色產業。

▲新北三峽綠茶季北大登場 「青柑綠奶」限定販售時間曝。（圖／新北市農業局提供）

▲國寶茶師黃文雄（右1）現場揉茶示範。

現場張姓民眾表示，是第二次參加野餐派對，今年市集攤位增加到78攤，品嚐到碧螺春特色茶調飲、蛋糕，還有在茶席區與家人一起體驗泡茶步驟，與茶師交流互動，十分難得的經驗。北大將在4、5月份辦理6場次茶席體驗活動，除了深度體驗茶產業外，三峽區農會也預計在4月舉辦碧螺春評鑑。

國立臺北大學校長李承嘉表示，北大致力推動與在地各組織串聯，以碧螺春為主題，由師生深耕社區，結合論壇及藝術等讓社區居民認識在地產業，推動大學生從做中學理念，共同創造學校與社區不同風貌，讓三峽成為新北市享生活、慢旅行的文化城。

▲新北三峽綠茶季北大登場 「青柑綠奶」限定販售時間曝。（圖／新北市農業局提供）

▲綠茶季民眾逛活動攤位。

副秘書長張其強表示，今年綠茶季與臺北大學合作，以野餐「繽紛生活派對」為主題，透過聯合在地社區、區公所、茶農與商家及青年，共同創辦屬於春三峽野餐FUN生活，串聯綠金碧螺春、藍金藍染產業與鶯歌陶瓷產業，打造北臺灣大三鶯深度體驗遊程，發展地方特色產業鏈，進而增加留鄉及移居青年，創造工作機會，凝聚團隊力量，不分你我孕育出「共好」生活宜居城市。

農業局長李玟表示，市府推動農業創生，與大學合作串聯多元夥伴，以茶入食概念展現創新，並傳承在地製茶技術，協助在地特色產業鏈永續發展，活絡地方經濟，符合永續發展目標。本次首創「青柑綠奶」特色茶品在3月19日至5月20日期間，9家商家限定販售，另外三峽區公所4月份推出茶鄉輕旅行，詳情可洽區公所網站查詢，綠茶季茶席體驗活動可至「國立臺北大學海山研究中心」臉書查詢。

▲新北三峽綠茶季北大登場 「青柑綠奶」限定販售時間曝。（圖／新北市農業局提供）

▲三峽茶鄉輕旅行。（圖／資料照／新北市農業局提供）

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