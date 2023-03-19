　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女主播報一半「眼睛上吊」倒地　恐怖瞬間全放送！新聞台急進廣告

▲▼美國氣象主播施瓦茨（Alissa Carlson Schwartz）播報天氣預報時昏倒。（圖／翻攝推特）

▲施瓦茨播報天氣預報時昏倒。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

美國氣象主播施瓦茨（Alissa Carlson Schwartz）18日進行晨間7時天氣預報，卻突然臉色蒼白、眼睛上吊，上半身前傾趴在桌上，雖然她試圖穩住重心，卻反而摔下椅子、倒地不起，而新聞台畫面也隨即切換進入廣告橋段。

施瓦茨在哥倫比亞廣播公司（CBS）洛杉磯分台擔任氣象主播，她出現異狀時，同事並未立刻察覺，幾秒鐘後主播瑞秋金（Rachel Kim）才發出驚呼「哦！」，另一名主播麥蒂娜（Nichelle Medina）冷靜表示，「我們現在要很快地休息一下」，於是馬上切入廣告畫面。

據悉，新聞台後來並沒有繼續播報氣象。幸好，當日下午2時30分左右，施瓦茨就在臉書發文報平安，她感謝朋友及觀眾的關心與祝福，並稱自己「會沒事的！」

▲▼美國氣象主播施瓦茨（Alissa Carlson Schwartz）播報天氣預報時昏倒。（圖／翻攝臉書Alissa Schwartz）

▲據悉施瓦茨2014年也曾發生類似事件。（圖／翻攝臉書Alissa Schwartz）

CBS洛杉磯與施瓦茨本人並未揭露昏倒原因，但八卦網站TMZ指出，她2014年在另一間新聞台工作時，曾於天氣預報播報現場嘔吐，後來被診斷出心臟瓣膜滲漏（leaky heart valve）問題。

CBS洛杉磯副總裁兼新聞總監斯特里托（Mike Dello Stritto）感謝同事採取立即行動，安撫病患並且通報911，施瓦茨「目前正在醫院接受治療，希望我們很快就能知道更多（資訊）。與此同時，我們的心與施瓦茨同在，我們會為她祈禱，希望她能早日康復。」

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／美國轟「逆轉滿貫砲」！　9:7晉級4強
新北22歲女掛11樓陽台外　送醫不治
韓女團成員「後台更衣」影片外流！　工作人員針孔偷拍
錢沒帶夠…錯過BLACKPINK超懊惱！2正妹一早守現場：貴
台68重機遭撞慘摔！BMW駕駛：我才是被惡意逼車　警方回應了
媽早睡早起不喝酒「卻罹肝癌」！　女星揭嚴重病況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿茲海默阿祖幫看曾孫！打開後門　18個月大雙胞胎溺斃泳池

台海衝突中「支持美國」換潛艦？　澳洲防長澄清：絕無此事

快訊／金正恩又震怒？北韓向日本海試射「彈道飛彈」

女主播報一半「眼睛上吊」倒地　恐怖瞬間全放送！新聞台急進廣告

菲律賓前眾議員：菲美軍演為可能應戰中國做準備

FBI要查！TikTok母公司涉監視美國記者　執行長將赴國會

厄瓜多6.8強震增至12死！　學校、醫院結構毀損

19歲網美搭Uber遭綁！　綁匪狂摸臀看私密照：死了就可惜了

厄瓜多與秘魯發生規模6.8強震　至少4人喪生

俄「集束炸彈」轟炸烏東　釀2死8傷

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

獨／BMW台68惡意撞擊！重機遭撞爛　騎士噴飛翻滾數圈…右手骨折

百萬車停白線被怒敲後照鏡！　外送員恐噴「2萬元＋毀損罪」

炒飯正妹爆紅「內幕藏2年」　推手圤智雨認：我操刀設計

BLACKPINK來了！Jennie快速上車　Lisa.Rosé熱情揮手..Jisoo加碼比愛心～

搶BLACKPINK周邊商品！　第1名女粉絲半夜12點就來

阿茲海默阿祖幫看曾孫！打開後門　18個月大雙胞胎溺斃泳池

台海衝突中「支持美國」換潛艦？　澳洲防長澄清：絕無此事

快訊／金正恩又震怒？北韓向日本海試射「彈道飛彈」

女主播報一半「眼睛上吊」倒地　恐怖瞬間全放送！新聞台急進廣告

菲律賓前眾議員：菲美軍演為可能應戰中國做準備

FBI要查！TikTok母公司涉監視美國記者　執行長將赴國會

厄瓜多6.8強震增至12死！　學校、醫院結構毀損

19歲網美搭Uber遭綁！　綁匪狂摸臀看私密照：死了就可惜了

厄瓜多與秘魯發生規模6.8強震　至少4人喪生

俄「集束炸彈」轟炸烏東　釀2死8傷

透納驚天逆轉滿貫砲　美國闖4強繼續邁向連霸之路

紐約僑界挺賴清德選總統　「海外信賴後援會」成立

春季人手一件時髦襯衫　MIU MIU花邊領口萌感十足、BV藏細節穿上超顯瘦

BLACKPINK開唱「Rosé台上辣舞險走光」！小可愛突移位　驚險畫面被拍

快筆記！必吃泰國高評價咖哩螃蟹　懸崖景觀餐廳環視零死角海景

新北22歲女掛11樓陽台外　警消雲梯車救下送醫不治

「亂流後的晴空萬里」　他大讚盧秀燕：明明是王者卻願意缺賽

人氣Coser 4小時逼真還原《暗黑4》莉莉絲　實況主朝聖留言：我的神

獲「德麥法國萊思克盃烘焙職人」優勝獎　他返鄉用麵包愛故鄉

阿茲海默阿祖幫看曾孫！打開後門　18個月大雙胞胎溺斃泳池

跟爸媽出門玩5天！法鬥電量0% 「整隻軟掉」倒床秒閉眼：已登出

國際熱門新聞

女網紅搭車遭評分！高中生：脫口罩很醜

馬斯克預言若川普被捕　將重返白宮

路透：美國正試圖阻止宏都拉斯斷交台灣

倫敦金屬交易所「鎳塊被換成石頭」

少年內噁舔藏壽司醬油瓶　遭判保護觀察2年

19歲網美搭Uber遭綁　綁匪狂摸臀：死了可惜

厄瓜多與秘魯發生規模6.8強震　至少4人喪生

美擬禁「中國飛美航班」飛越俄領空

川普發文稱3天後被捕　呼籲支持者奪回國家

國際刑事法院發普丁逮捕令　土耳其同意芬蘭入北約

習近平將訪俄　中國淡化外界對勸和促談的期待

跟老師告狀「被霸凌」　12歲女童慘死

即／厄瓜多發生規模6.7地震　鄰國秘魯有感

開發者認ChatGPT恐威脅全人類　比核武危險

更多熱門

相關新聞

菲前眾議員：菲美軍演為可能應戰中國做準備

菲前眾議員：菲美軍演為可能應戰中國做準備

菲律賓前眾議員歐堪波今天在專欄文章中說，美軍將在4月的菲美「肩並肩」聯合軍演首度實彈發射愛國者飛彈，種種跡象顯示，美菲兩國正在為可能應戰中國做準備。

FBI要查！TikTok母公司涉監視美記者　執行長將赴國會

FBI要查！TikTok母公司涉監視美記者　執行長將赴國會

美擬禁「中國飛美航班」飛越俄領空

美擬禁「中國飛美航班」飛越俄領空

川普發文稱3天後被捕　呼籲支持者奪回國家

川普發文稱3天後被捕　呼籲支持者奪回國家

美核電廠爆氚水洩漏！　政府瞞4個月才公開

美核電廠爆氚水洩漏！　政府瞞4個月才公開

關鍵字：

北美要聞天氣預報氣象預報放送事故

讀者迴響

熱門新聞

羊肉爐老闆打死常客　肢解放冰箱每天賣

「殭屍病毒」來了　醫示警：大家小心

直擊／草蜢強碰BLACKPINK開唱　蔡一傑當場哭了

直擊／草蜢開唱「綜藝天王」衝上台嗆：神經病！

墜入基隆河前10秒！唯一倖存空姐曝「機內異常寂靜」

BLACKPINK全被擋！瑤瑤求坐下遭嗆

韓女團成員「後台更衣」影片外流！

花9千買BP門票被擋門外！金曲歌后怒控主辦

遭疑買BLACKPINK黃牛票「被騙還怪主辦」　李愛綺：是正當管道

根本看不到BLACKPINK！歌迷「起立狂拍」郭書瑤抱怨

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

「Lisa火辣鋼管舞」淒慘看不到 台下崩潰吼：前面坐下

台68重機騎士遭撞慘摔！BMW駕駛：我才是被逼車　

BLACKPINK演唱會「3沒品亂象狂爆」！2女星也受害

直播帶貨翻車！女星爆3個月「只賣出3支口紅」

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」
台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面