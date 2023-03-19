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帥哥下體流「綠白色分泌物」　醫一問：比八點檔更戲劇

▲▼打手槍、下體、睪丸、蛋蛋、生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

▲帥哥罹患「淋病」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師程威銘分享一起淋病個案，「如果有一天你不小心玩出了性病，你會怎麼告訴你的性伴侶呢？我想說的是，現實永遠比八點檔更戲劇。」

程威銘在臉書說，記得去年耶誕節過後，一個年輕帥帥的男孩到他的門診，說自己尿道一直有綠白色的分泌物流出，且小便時尿道猶如刀割，十分灼熱疼痛，「我一聽就知道大概是感染了淋病，開立了檢查和藥物，請他按時服藥，下周回診看報告。」

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程威銘表示，男孩第二次回診時，女友陪他一起來，讓醫師心想，「看性功能障礙最好是有女友陪同，看性病怎麼會找人陪！」男孩說，吃完藥症狀好了很多。

程威銘指出，他看了淋病陽性的報告結果，頓時猶豫了起來，腦中閃過了幾個可能可以支開對方女友的藉口，似乎都行不通，只好扭扭捏捏開口說，「妳要不要先出去一下」？

沒想到此時，男孩卻很豪氣地說，「醫生，她不用出去啦！有什麼不能讓她知道的！」程威銘直呼，「既然你都不在意了，我何必要為你著想呢？事已至此，莫怪我無情，『你這次的症狀是淋病造成的，算是性病的一種』。」

▼男孩罹患淋病。（示意圖／記者李佳蓉攝）

下體,那邊,私密處,生殖器。（示意圖／記者李佳蓉攝）

程威銘回憶，雖然戴著口罩，「我可以感覺到女孩的眼睛射出殺氣，要把男孩釘在牆上了。」女孩說，「醫生我下腹最近悶悶脹脹的，會不會也被傳染了？」醫師幫她安排了檢查和藥物，並請她下次回診看報告。

程威銘說，第三次回診只有女孩獨自前來，也果然中了淋病，女孩欲言又止，最後終於忍不住問，「淋病的潛伏期多久？會不會是他很久之前得的，最近因為免疫力下降才發病？」醫師看著她，知道她在努力為自己的感情找藉口。以下為雙方對話：

醫師：你們上周門診後還好嗎？

女孩：我們之前就已經吵過了。

醫師：吵他外遇或是有小三嗎？

女孩：沒有，我才是小三。

醫師和護理師：！！？？

程威銘對女孩表示，「我無意做道德批判，畢竟大家都是成年人了，自己做的決定，自己負責，我只負責把你們的病治好。淋病在台灣沒有什麼抗藥性，通常打一針就會痊癒，只是沒有辦法產生抗體，預防下一次的感染。很多人都會好不了，常常是因為性伴侶沒有同時治療，以至於好了之後再被感染，這個叫做『乒乓球效應』。」

▼女生被男生傳染淋病。（示意圖／記者李佳蓉攝）

下體,大腿,私密處,陰道,性暗示。（圖／記者李佳蓉攝）

程威銘指出，「反反覆覆之下，男生可能會造成尿道狹窄或輸精管阻塞而不孕，女生則可能細菌進入腹腔變成骨盆腔發炎症候群、輸卵管阻塞而不孕，甚至淋病感染還會誘發成全身性的關節炎。因此做不到單一性伴侶（指的是人的一生只會有一個性伴侶，說實話在現代社會真的是太難了），至少做到安全性行為，有什麼症狀，儘早到泌尿科就診。」

程威銘說，當下女孩低頭不語，「情人眼裡容不下一粒沙子，或許小三可以接受自己是小三，但要是再出現了小四甚至小五，佔有欲嫉妒心作祟之下，仍然是難以釋懷。一會兒，她跟我說聲謝謝，就離開診間了。」

程威銘寫道，對某些男生和大部分女生而言，要將性與愛分離，並不是一件容易的事，一旦牽扯到情愛糾葛，就會讓醫學的診斷、治療以及預防更加困難。

程威銘提到，他在泌尿科醫學會中協助執行疾管署的性病防治計劃，其中一項就是要求性病患者的性伴侶（們）要接受篩檢治療，每年這項指標都慘不忍睹，無法達標，「討論了許多次，我們還是不知道有什麼辦法，可以促進性病患者的性伴侶的篩檢率。那你呢？如果有一天你不小心得了性病，你會怎麼告訴你的性伴侶？」

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關鍵字：

程威銘性病

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