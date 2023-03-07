放進去就軟掉！40歲男愛愛「莫名不舉」　醫揭3關鍵不藥而癒

▲40歲男發現自己不舉。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

圖文／CTWANT

醫師程威銘透露，最近門診出現不少性功能障礙的病人，其中一名升任公司小主管的40歲林姓男子，因為忙碌而減少運動，加上壓力驅使戒不掉一天一包菸的習慣，之後陸續發現和妻子恩愛期間會「軟掉」，所幸經查發現狀況不嚴重，調整生活作息和戒菸後就逐漸恢復如常。程威銘也藉此呼籲，勃起功能障礙並非要終生依賴藥物，「是可以改善，甚至痊癒的！」

程威銘在臉書發文透露，最近門診的病人大增，其中出現不少性功能障礙的病人，「許多人發現有勃起功能障礙都會非常緊張，擔心自己一輩子需要依賴藥物。」不過，他對此指出，「只要你有信心、有毅力，透過良好生活習慣的養成，勃起功能障礙是可以改善，甚至痊癒的！」

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程威銘進一步分享，前來就診的一名升任公司小主管的40歲林姓男子，因為忙碌而減少運動，加上壓力驅使戒不掉一天一包菸的習慣，之後陸續發現和妻子恩愛期間會「軟掉」，所幸經查發現狀況不嚴重，被程威銘提醒，務必好好下定決心改變生活作息，適當的補充保健食品，以找回健康的身體。

幸虧年輕時就愛運動的林男有把程威銘的建議銘記在心，除了不熬夜、不亂吃，甚至把抽了20年的菸戒除，下半身的自信也就慢慢恢復了。程威銘對此提到，「我的門診有為數不少的病人透過生活習慣的改變，進而改善自己的性功能，只可惜有更多的病人無法堅持下去，在我的衛教與鼓勵之下，雖然有了暫時的決心，卻沒有持續下去的毅力，等到下次回診的時候，一問之下才臉紅的承認，自己又恢復原本不良的生活習慣。」

不過，程威銘直言，若做不到調整生活習慣，至少要好好的做到能做的部分，再配合藥物的使用，才不會一而再再而三打擊自己的信心，讓情況越來越糟。至於有些民眾因為單身，或與另一半感情不睦、老婆忙於照顧小孩，因而沒空發生性行為，就覺得勃起的硬度不佳，他則指出，「千萬不要這樣想，功能好不好跟要不要使用是兩回事，不要等到哪一天機會來了，才發現它早已不聽你使喚，到時候再來找程醫師，我也只能搖頭嘆息了。」

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