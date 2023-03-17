實習學妹幫除毛！男患者下秒「失禁」...醫曝超尷尬真相

▲泌尿科醫師分享診間遇病人當場勃起、射精的尷尬窘境。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關。）



實習記者林郁婷／綜合報導

泌尿科名醫程威銘經常在YT，臉書粉絲頁分享衛教知識，近日他即分享表示，經常在檢查或治療時，遇到病人當場勃起，甚至射精也都見怪不怪，某次請實習的學妹幫病人除陰毛，突然聽到對方大喊「病人尿失禁」，過去一看才發現漏的不是尿，實習醫生大概是太過尷尬，才想到用尿失禁來呼救。

程威銘在臉書發文表示，有一次因為病人要動疝氣手術，在準備階段需要把陰毛剃乾淨，當時請實習的學妹幫忙，自己先去處理別的事，沒多久就聽見學妹大喊「學長怎麼辦？病人尿失禁了！」

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程威銘心想，病人攝護腺肥大，嚴重影響排尿功能，現在麻醉了括約肌放鬆，多少會有些漏尿的情況，很正常，為什麼要大驚小怪，擦乾淨不就好了？他湊近一看，漏出來的「尿」顏色、質地、味道，九成九不是尿。學妹大概是尷尬到不知所措，才靈機一動用尿失禁當藉口求助。

另一次是一位病人因為性功能障礙，來做低能量震波治療，幾次之後情況逐漸好轉，「甚至最後幾次治療的時候會有勃起的現象」，倒數第二次治療時也有勃起，「正當我想說怎麼今天特別硬，還會微微跳動，病人悶哼了一聲，說時遲那時快，火山就爆發啦」，他慶幸自己頭閃得快，不然就遭殃了。

程威銘直言，病人當下都會很尷尬，不停道歉，「我並不怪他，畢竟射不射精不總是能夠控制的，不論如何，沒有射到我就好。只希望這些病人心中不要有陰影，就此不敢到泌尿科就診。」

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