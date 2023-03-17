　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

實習學妹幫除毛！男患者下秒「失禁」...醫曝超尷尬真相

下體,那邊,私密處,生殖器。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲泌尿科醫師分享診間遇病人當場勃起、射精的尷尬窘境。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關。）

實習記者林郁婷／綜合報導

泌尿科名醫程威銘經常在YT，臉書粉絲頁分享衛教知識，近日他即分享表示，經常在檢查或治療時，遇到病人當場勃起，甚至射精也都見怪不怪，某次請實習的學妹幫病人除陰毛，突然聽到對方大喊「病人尿失禁」，過去一看才發現漏的不是尿，實習醫生大概是太過尷尬，才想到用尿失禁來呼救。

程威銘在臉書發文表示，有一次因為病人要動疝氣手術，在準備階段需要把陰毛剃乾淨，當時請實習的學妹幫忙，自己先去處理別的事，沒多久就聽見學妹大喊「學長怎麼辦？病人尿失禁了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

程威銘心想，病人攝護腺肥大，嚴重影響排尿功能，現在麻醉了括約肌放鬆，多少會有些漏尿的情況，很正常，為什麼要大驚小怪，擦乾淨不就好了？他湊近一看，漏出來的「尿」顏色、質地、味道，九成九不是尿。學妹大概是尷尬到不知所措，才靈機一動用尿失禁當藉口求助。

另一次是一位病人因為性功能障礙，來做低能量震波治療，幾次之後情況逐漸好轉，「甚至最後幾次治療的時候會有勃起的現象」，倒數第二次治療時也有勃起，「正當我想說怎麼今天特別硬，還會微微跳動，病人悶哼了一聲，說時遲那時快，火山就爆發啦」，他慶幸自己頭閃得快，不然就遭殃了。

程威銘直言，病人當下都會很尷尬，不停道歉，「我並不怪他，畢竟射不射精不總是能夠控制的，不論如何，沒有射到我就好。只希望這些病人心中不要有陰影，就此不敢到泌尿科就診。」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
知名水餃店3月底歇業　在地人洗版：天啊
樂天桃猿「1動作」讓李多慧點頭！　她感動揭內幕
「手指甲角度」藏致命危機　24歲男「心臟破洞」險死
確診下周免隔離　快篩陽怎麼請假？勞動部解釋
星宇航空道歉！　3/26-5/6多航班停飛
「炒飯正妹」小吃店慘了！　警方開罰
快訊／忠孝東路鷹架崩毀！　工人「12F墜6F」卡空中命危
快訊／中信兄弟啦啦隊3女孩離隊！　前小龍女加入

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新莊人愛店！知名水餃店3月底歇業　在地人震驚洗版：天啊

台南Josh搭機巧遇「台21歲經典國手」　網嚇壞：生涯重大危機

【廣編】老師們注意！隱藏在校園的肺功能「隱形殺手」　你發現了嗎？

他一句話告訴你「李多慧加入樂天」有多猛！　宛如簽到大谷翔平

林襄IG追蹤160萬人「峮峮粉絲僅92萬」！鄉民揭殘酷現實：怎麼比

「快精盡人亡！」北醫大師涉性騷7人受害　校方僅停聘半年挨批

延長遊客停留阿塱壹古道時間　南田入口創作「巨手」裝置藝術

胡志明航班突取消！星宇航空道歉　「3／26~5／6多航班停飛原因曝」

南投某國小爆集體染頭蝨！1~6年級共27學生中招　校方緊急投藥

淡水假日超多人！他看傻「有什麼好玩的？」　網狂讚1優點

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

友人找宣傳車幫慶生引圍觀　壽星理髮中聽廣播：好丟臉

趙小僑女兒出生8個月「哭喊媽媽」！　她泛淚：值得用全部力氣來換

貓咪頭朝下倒掛卡車頭　司機狂追趕按喇叭提醒

新莊人愛店！知名水餃店3月底歇業　在地人震驚洗版：天啊

台南Josh搭機巧遇「台21歲經典國手」　網嚇壞：生涯重大危機

【廣編】老師們注意！隱藏在校園的肺功能「隱形殺手」　你發現了嗎？

他一句話告訴你「李多慧加入樂天」有多猛！　宛如簽到大谷翔平

林襄IG追蹤160萬人「峮峮粉絲僅92萬」！鄉民揭殘酷現實：怎麼比

「快精盡人亡！」北醫大師涉性騷7人受害　校方僅停聘半年挨批

延長遊客停留阿塱壹古道時間　南田入口創作「巨手」裝置藝術

胡志明航班突取消！星宇航空道歉　「3／26~5／6多航班停飛原因曝」

南投某國小爆集體染頭蝨！1~6年級共27學生中招　校方緊急投藥

淡水假日超多人！他看傻「有什麼好玩的？」　網狂讚1優點

直擊／BLACKPINK高雄開唱「4種班機版本」瘋傳　粉絲鎮守小港機場

他合影「渣男保時捷」炫耀被車主打臉　棍棒怒砸5百萬超跑洩憤

新莊人愛店！知名水餃店3月底歇業　在地人震驚洗版：天啊

5個親子關係提升秘訣　親職專家：高品質陪伴是關鍵

正隆去年毛利率下滑至17％　總座：審慎期待下半年景氣回溫

台南Josh搭機巧遇「台21歲經典國手」　網嚇壞：生涯重大危機

蔡小虎身體不適緊急取消記者會　「全身冒驚悚紅斑」超慘後遺症曝

BLACKPINK、五月天高雄接力開唱！　交通管制一次看...這3天最塞

【廣編】老師們注意！隱藏在校園的肺功能「隱形殺手」　你發現了嗎？

《暗黑破壞神4》Beta公測搶先體驗倒數　金曲樂團血肉果汁機獻唱主題曲

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

生活熱門新聞

女同學吃全素！聚會「荒謬3要求」　全場嗆神X病

缺蛋害的？菜販嘆「1蔬菜」慘滯銷

小三作業「棚－木＋日」猜1字　考倒他

深圳的圳「不唸ㄗㄨㄣˋ」　內行曝正確發音

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

李多慧「1亮點」被推爆：贏很多台灣啦啦隊

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

超薄焢肉飯一碗160　他踩雷還被老闆嗆

100元即期品吃三餐　他卻吃到哭了

胡志明航班突取消！星宇航空道歉　「3/26~5/6多航班停飛原因曝」

「好市多1物」降價　會員驚：比特價時便宜

看完WBC日本主場「見1畫面」搖頭：台式應援超屌

29歲孕媽吃飽「突手腳全麻」送醫！靠人翻身換尿布

更多熱門

相關新聞

亞洲男勃起「增長幅度」贏歐美人！5大GG秘密曝

亞洲男勃起「增長幅度」贏歐美人！5大GG秘密曝

陰莖長度是不少男性十分在意之處，根據研究顯示，亞洲男性勃起前長度雖比不上歐美、非洲人，但勃起後增長幅度卻是最大的。醫師表示，若想維持滿意的長度，最好的方法就是減肥、戒菸。

女友「見他勃起就喊色」！網心累　最美博士羞揭5原因

女友「見他勃起就喊色」！網心累　最美博士羞揭5原因

放進去就軟掉！40歲男愛愛「莫名不舉」

放進去就軟掉！40歲男愛愛「莫名不舉」

自慰過度4後果！他「一天狂射6次」後悔了

自慰過度4後果！他「一天狂射6次」後悔了

性學專家揭6種空包彈：男生也會假高潮

性學專家揭6種空包彈：男生也會假高潮

關鍵字：

泌尿科程威銘尿失禁勃起射精

讀者迴響

熱門新聞

她拍婚紗照「燙捲髮」準新郎氣炸

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

重磅加盟！韓國啦啦隊女神加入桃猿

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

女同學吃全素！聚會「荒謬3要求」　全場嗆神X病

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

即／南港車站前嚴重車禍　19歲騎士噴飛命危

更多

最夯影音

更多
漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面