公墓火警1天10件　Hello Kitty逃不及「燒成黑貓」　車主嘆：找誰賠

記者鄧木卿／台中報導

台中市南屯區永春南路20號公墓今(18)日上午近11點發生火警，在強風助長下，火勢蔓延甚快，警消到場發現有不少汽車停在公墓旁的巷道內，趕緊透過車牌通知8名車主快來移車，部份車主來得及開走，也有部份車子是被拖吊車拖至安全地點，不過，有1輛貼有Hello Kitty可愛圖案的自小客車，因為離火場最近，即使車主趕到，也只能眼睜睜看著愛車慢慢被燒，火勢在2小時後撲滅，但車主無奈，不知該找誰求償？

▲▼台中今天發生公墓火警10多件,其中1輛Hello Kitty自小客車逃不及遭火吻，車主大嘆要找誰賠？（圖／民眾提供，下同）

清明掃墓即將到來，但民眾早在1個月前就陸續提前掃墓，避開人潮，不過公墓火警也跟著開始，即使消防局一再宣導，等冥紙完全熄滅再離開，但宣導似乎無效，以今天為例，台中市就發生10多件公墓火警。

警消上午獲報到場，火勢在雜草枯枝以及強風助長下，迅速蔓延，消防人員一時無法撲滅，眼看快要燒到停放在附近的汽車，派出所趕緊透過車牌通知車主快來開走，還好有8輛自小客車逃過一劫，不是車主前來移車，就是被拖吊車拖走，只有1輛Hello Kitty自小客車被燒毀，即使車主趕來現場，仍然救不了愛車，因為它離火場最近。