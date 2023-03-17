　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

長榮文苑酒店3周年喜迎櫻花季　推出住房活動+日本美食節

▲▼ 長榮文苑酒店（嘉義）歡慶三週年多項住房活動暨日本精彩美食節 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 長榮文苑酒店（嘉義）歡慶三週年，推出多項住房活動暨日本精彩美食節 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣境內最大型國際級連鎖酒店－長榮文苑酒店（嘉義）歡慶三週年，即日起至4月底推出挑「三」薦「食」多項優惠活動，有超夯住房優惠、日本美食節以及全館消費抽獎活動，消費者有機會免費入住價值逾1.8萬元的文苑套房。
長榮文苑酒店首次聯手嘉義知名Youtuber蔡阿嘎及嘎嫂二伯推出創意又可愛的haha baby主題房，特別以「擁抱點點」紅、黃、藍三色設計融入房內每個角落，入住時除提供價值1,500元以上的專屬主題禮物外，還可帶回蔡阿嘎跟嘎嫂二伯簽名的溫馨迎賓卡，為難得的旅行留下紀念！

▲▼ 長榮文苑酒店（嘉義）歡慶三週年多項住房活動暨日本精彩美食節 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義向來是文青、網紅喜愛的旅遊城市之一，此刻正是賞花出遊的最佳季節，酒店也推出「來嘉旅遊趣．贈旅遊套票三選一」住房專案，旅客預訂專案就可獲贈一處熱門景點免費門票，恣意暢遊新港板陶窯交趾剪黏工藝園區、網美拍照打卡最愛的大林佐登妮絲城堡或是蘊涵歷史文物的故宮南院。

▲▼ 長榮文苑酒店（嘉義）歡慶三週年多項住房活動暨日本精彩美食節 。（圖／記者翁伊森攝）

此外，酒店還與格上租車合作，貼心推出「跟著文苑自駕趣旅行」住房專案，兩天一夜住宿搭配INFINITI、VOLVO等同級進口車款24小時自駕遊，趁目前嘉義地區櫻花、黃金風鈴木、紫藤花、阿勃勒……等輪替花季，規劃賞花行程暢遊名勝美景吧！

▲▼ 長榮文苑酒店（嘉義）歡慶三週年多項住房活動暨日本精彩美食節 。（圖／記者翁伊森攝）

日本美食向來深受國人喜愛，為回饋長期支持長榮文苑酒店的消費者，咖啡廳推出「日本美食節」自助百匯，主廚嚴選當季新鮮食材，融合日式料理推出多道特色美食菜單，如：以日本山椒結合宜蘭櫻桃鴨輔以手工低溫多回烘烤的「櫻桃鴨薄切佐山椒」、嚴選自日本長野信州味噌佐料烹調的「西京燒鰆魚」，以及東京時下人氣美食－「淺草炸肉餅」，清甜洋蔥、多汁肉餡，搭配香酥外皮，喜愛炸物的老饕們千萬別錯過；還有多款人氣日式餐點，如：明太子牡蠣香菇土鍋飯、北海道風味雞肉湯咖哩、味噌燉豬雜、炙燒握壽司及明太子玉子燒等，當然還有日式經典甜點－烤麻糬、羊羹、涼蕨餅等，皆是必吃美味！

▲▼ 長榮文苑酒店（嘉義）歡慶三週年多項住房活動暨日本精彩美食節 。（圖／記者翁伊森攝）

美食節期間，酒店加碼推出三波加價優惠活動，加價399元+10%可於3/17～4/2享用「魚子醬和牛／牡丹蝦握壽司」、4/3～4/16享用「焗烤明太子龍蝦（半隻）」、4/17～4/30享用「雪蟹甲羅燒」，多重美味料理獻給喜愛日式美食的消費者；酒店內也精心佈置多處日本意象裝飾，讓用餐和住宿的賓客能留下打卡美照。

▲▼ 長榮文苑酒店（嘉義）歡慶三週年多項住房活動暨日本精彩美食節 。（圖／記者翁伊森攝）
三週年慶期間還可參加日本美食節週週抽及全館總抽獎活動，全館餐飲單筆消費滿千元或週年慶期間入住旅客都可以獲得抽獎券（團體客恕不提供抽獎券），有機會抽中價值1.8萬元的文苑套房住宿券、咖啡廳自助餐券、haha baby人氣排行商品……等，總獎項超過八十項。

心動了嗎？快來趟抵「嘉」之旅，品味長榮文苑用心打造的日本美食與主題旅遊行程。更多長榮文苑酒店（嘉義）週年慶系列活動請洽詢服務專線：(05) 366-9988或瀏覽官網www.evergreen-hotels.com

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
被爆離開啦啦隊　峮峮現身回應了
快訊／瑪莎惡少判太輕　檢方認3人「殘暴無人性」上訴
快訊／二膽上兵脫逃　通緝令正式發布
「15天4場」送肉粽　居民快崩潰
《愛玩客》男星結婚了！　老婆孕肚隆起
快訊／國內首例H9N2禽流感！有禽傳人風險　4551隻雞全撲
快訊／勁敵李多慧加入樂天　林襄發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「屏水高送」未先照會屏東市公所　她籲中央尊重地方並資訊公開

礁溪吳沙村長蕭聰池送蛋給學校　幫村民代購還吸收運送費+破蛋

長榮文苑酒店3周年喜迎櫻花季　推出住房活動+日本美食節

全國青年盃健力錦標賽公東高工超強　勇奪10金9銀5銅

北返屏婦心急如焚尋找行李　屏警即時調閱監視系統半小時尋獲

交通部商討基捷！基隆府祭「3法寶」　謝國樑：期許會談順利

全國僅7家！三陽食品獲經濟部「優良老店」　張善政頒贈賀匾

視察基隆廟口騎樓淨空　謝國樑：建立市容整潔示範熱點

台東縣112年原民運代表隊授旗出征　580人將參加16項目

男辦約定帳戶想借錢　「只能轉出無法匯入」警及時勸阻

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

友人找宣傳車幫慶生引圍觀　壽星理髮中聽廣播：好丟臉

趙小僑女兒出生8個月「哭喊媽媽」！　她泛淚：值得用全部力氣來換

貓咪頭朝下倒掛卡車頭　司機狂追趕按喇叭提醒

「屏水高送」未先照會屏東市公所　她籲中央尊重地方並資訊公開

礁溪吳沙村長蕭聰池送蛋給學校　幫村民代購還吸收運送費+破蛋

長榮文苑酒店3周年喜迎櫻花季　推出住房活動+日本美食節

全國青年盃健力錦標賽公東高工超強　勇奪10金9銀5銅

北返屏婦心急如焚尋找行李　屏警即時調閱監視系統半小時尋獲

交通部商討基捷！基隆府祭「3法寶」　謝國樑：期許會談順利

全國僅7家！三陽食品獲經濟部「優良老店」　張善政頒贈賀匾

視察基隆廟口騎樓淨空　謝國樑：建立市容整潔示範熱點

台東縣112年原民運代表隊授旗出征　580人將參加16項目

男辦約定帳戶想借錢　「只能轉出無法匯入」警及時勸阻

賴清德出戰／競選戰隊成形　潘孟安、許立明分掌兵符

快訊／被吊掛鋼筋掃到！工人11樓墜落卡半空中　送醫傷重不治

養寵物一律拒租！他怨押金爆貴還不給養　釣出現實面

兩岸13航點開放包機！清明、端午、中秋先飛　「3／18起可申請」

同框Josh不到24小時！鄭宗哲返美「連3發慘況」　網炸：真的出事了

路面濕滑「高速超車」失控！對向卡車攔腰直撞釀2死　恐怖瞬間曝

愛家書記官竟是攝狼　「鞋頭裝針孔+女廁放密錄器」偷拍手法曝

淡水「八掛山」社區草坪2.4億法拍　遠航再當苦主

《黑暗榮耀》空姐平口馬甲托出爆乳深溝　長髮披肩洩霸氣女神光

賴清德出戰／黨主席三把火不怕得罪人　善霸性格剛烈也執拗

男飆時速200km撞收費站　瞬間「炸出火球」慘死

地方熱門新聞

朴子市大鄉里養豬場火警

嘉義生態園區漂漂河　引溪水收費惹議...業者說話了

嘉明湖沒雨水注入　「瘦」一大圈變甜甜圈

缺蛋又鬧禽流感　彰化撲殺2萬1129隻雞

牙醫團體：反對波波牙醫借偏鄉服務解套

「大陸妹」價格慘跌　雲林菜農開放民眾自採

不老騎士誤闖西濱　北港女警解危

甫交保深夜偕友燒肉改運再遭警起獲毒品

台南藍軍為民力爭免保費

水上鄉全民運動館打造大型複合式運動場館

萬金石馬拉松3／19登場　交管措施報你知

辦約定帳戶借錢　男險遭詐騙

嘉義水上鹿角蕨創意賀匾「蕨對優秀」

消防安全設備提醒住戶迅速滅火

更多熱門

相關新聞

2023櫻花美妝推薦！

2023櫻花美妝推薦！

櫻花季到來，彩妝、香水、保養紛紛推出以櫻花為主題的限定商品，帶來最浪漫春色與氣息。

迎228連假！張麗善現勘草嶺櫻花區　邀民眾感受盛開美景　

迎228連假！張麗善現勘草嶺櫻花區　邀民眾感受盛開美景　

「櫻花河流」大爆發！國光賞櫻專車狂銷　「228連假剩零星空位」

「櫻花河流」大爆發！國光賞櫻專車狂銷　「228連假剩零星空位」

阿里山花季3/10登場！連12天祭交通管制　每日5小時禁止小型車通行

阿里山花季3/10登場！連12天祭交通管制　每日5小時禁止小型車通行

櫻花怒放！進入阿里山粉色浪漫國度

櫻花怒放！進入阿里山粉色浪漫國度

關鍵字：

長榮文苑酒店住房優惠櫻花季日本精彩美食節

讀者迴響

熱門新聞

她拍婚紗照「燙捲髮」準新郎氣炸

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

重磅加盟！韓國啦啦隊女神加入桃猿

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

女同學吃全素！聚會「荒謬3要求」　全場嗆神X病

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

兄弟PS女孩3人離隊　補進前味全君白

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

更多

最夯影音

更多
漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面