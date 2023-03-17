長榮文苑酒店3周年喜迎櫻花季　推出住房活動+日本美食節

▲▼ 長榮文苑酒店（嘉義）歡慶三週年，推出多項住房活動暨日本精彩美食節 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣境內最大型國際級連鎖酒店－長榮文苑酒店（嘉義）歡慶三週年，即日起至4月底推出挑「三」薦「食」多項優惠活動，有超夯住房優惠、日本美食節以及全館消費抽獎活動，消費者有機會免費入住價值逾1.8萬元的文苑套房。

長榮文苑酒店首次聯手嘉義知名Youtuber蔡阿嘎及嘎嫂二伯推出創意又可愛的haha baby主題房，特別以「擁抱點點」紅、黃、藍三色設計融入房內每個角落，入住時除提供價值1,500元以上的專屬主題禮物外，還可帶回蔡阿嘎跟嘎嫂二伯簽名的溫馨迎賓卡，為難得的旅行留下紀念！

嘉義向來是文青、網紅喜愛的旅遊城市之一，此刻正是賞花出遊的最佳季節，酒店也推出「來嘉旅遊趣．贈旅遊套票三選一」住房專案，旅客預訂專案就可獲贈一處熱門景點免費門票，恣意暢遊新港板陶窯交趾剪黏工藝園區、網美拍照打卡最愛的大林佐登妮絲城堡或是蘊涵歷史文物的故宮南院。

此外，酒店還與格上租車合作，貼心推出「跟著文苑自駕趣旅行」住房專案，兩天一夜住宿搭配INFINITI、VOLVO等同級進口車款24小時自駕遊，趁目前嘉義地區櫻花、黃金風鈴木、紫藤花、阿勃勒……等輪替花季，規劃賞花行程暢遊名勝美景吧！





日本美食向來深受國人喜愛，為回饋長期支持長榮文苑酒店的消費者，咖啡廳推出「日本美食節」自助百匯，主廚嚴選當季新鮮食材，融合日式料理推出多道特色美食菜單，如：以日本山椒結合宜蘭櫻桃鴨輔以手工低溫多回烘烤的「櫻桃鴨薄切佐山椒」、嚴選自日本長野信州味噌佐料烹調的「西京燒鰆魚」，以及東京時下人氣美食－「淺草炸肉餅」，清甜洋蔥、多汁肉餡，搭配香酥外皮，喜愛炸物的老饕們千萬別錯過；還有多款人氣日式餐點，如：明太子牡蠣香菇土鍋飯、北海道風味雞肉湯咖哩、味噌燉豬雜、炙燒握壽司及明太子玉子燒等，當然還有日式經典甜點－烤麻糬、羊羹、涼蕨餅等，皆是必吃美味！

美食節期間，酒店加碼推出三波加價優惠活動，加價399元+10%可於3/17～4/2享用「魚子醬和牛／牡丹蝦握壽司」、4/3～4/16享用「焗烤明太子龍蝦（半隻）」、4/17～4/30享用「雪蟹甲羅燒」，多重美味料理獻給喜愛日式美食的消費者；酒店內也精心佈置多處日本意象裝飾，讓用餐和住宿的賓客能留下打卡美照。



三週年慶期間還可參加日本美食節週週抽及全館總抽獎活動，全館餐飲單筆消費滿千元或週年慶期間入住旅客都可以獲得抽獎券（團體客恕不提供抽獎券），有機會抽中價值1.8萬元的文苑套房住宿券、咖啡廳自助餐券、haha baby人氣排行商品……等，總獎項超過八十項。

心動了嗎？快來趟抵「嘉」之旅，品味長榮文苑用心打造的日本美食與主題旅遊行程。更多長榮文苑酒店（嘉義）週年慶系列活動請洽詢服務專線：(05) 366-9988或瀏覽官網www.evergreen-hotels.com。