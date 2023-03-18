士林北投清潔道路長度多1倍　黃瀞瑩替清潔隊抱不平

▲士林北投清潔隊員清潔道路長度比全市平均多1倍，黃瀞瑩幫清潔隊抱不平。（資料照／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議員黃瀞瑩指出，士林、北投區清潔人員「平均每人需清掃之道路長度」在12個行政區中高居第二與第四長，士林區平均每位清潔人員所需清掃之道路長度，更是萬華區的近2倍多，呼籲蔣市府應即刻檢討北市清潔人力是否有不足的問題。對此，環保局指出，有引進小型掃街車，協助市區環境維護，減低清潔人員負擔。

黃瀞瑩表示，根據台北市環保局「各區清潔隊清掃道路長度與人力配置」統計，士林區隊需清掃之道路長度為14萬4983公尺，掃路人力為248人；北投區隊需清掃之道路長度為8萬3349公尺，掃路人力為160人。經推算，士林區隊與北投區隊「平均每人所需清掃之道路長度」分別約585公尺、521公尺，每人所需清掃之道路長度高於全市平均值（461公尺），更是萬華區（302公尺）的兩倍長。

考量近年北投士林科技園區開發案，重劃區與周遭道路面積的擴大，以及疫後士林、北投觀光景點人流量的增加，黃瀞瑩認為環保局有必要重新評估士林、北投，以及全台北市的清潔人力是否存在短缺的問題。

此外，台北市長蔣萬安曾表示，擬增設行人專用垃圾桶，黃瀞瑩認為，蔣市府在規劃增設垃圾桶前，除了要思考如何避免民眾丟棄大量家庭垃圾外，更要考量北市清潔人力是否足夠，否則無疑是在增添、加重基層清潔人員的工作量。

黃瀞瑩指出，根據台北市各區清潔人員員額統計，台北市112年的清潔隊員員額數較110年少了14人，整體北市清潔人力是否不足，相關員額數是否應提高，環保局應即刻檢討，以補足人力，確保市容環境的整潔。

環保局回應，清潔隊員的勤務量不能單以道路長度評估，應考量清掃區域的人口密度、商業活動、地理環境等因素。市區平均每天清潔1次，鬧區如萬華的西門町、龍山寺等街道，人口密度高且較髒亂，光是一天就需2至3次，反觀士林、北投的山區道路多，部分道路則是每周1至3次，維護人力才相對少。另有引進小型掃街車，協助市區環境維護，減低清潔人員負擔。

至於清潔隊員不足疑慮，環保局指出，清潔隊現有4700多人，整體人力相較2014年已增加近40名，並無減少。各區減少14人是因應勤務調整至直屬清潔隊，人員隨之調動，目前各區人力分配合理，總人數不變，會將議員建議納入考量。