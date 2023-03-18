外縣市羨慕中！千通電話打爆　竹北6千紓困金上線...1小時破萬人　

▲竹北6000元紓困金E化申請首日，第一個小時就有破萬民眾上網申請。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

竹北市公所領先全台，第一波紓困金發放以弱勢族群及66歲以上長輩優先，超過7千萬經費已匯入1.3萬符合資格者帳戶，第2波「E化申請」今天正式登場，上線首日， E化開放僅1小時，申請人數就飆破萬人。市長鄭朝方也化身服務人員，坐鎮櫃台第一線，向民眾解說E化申辦流程。

竹北專屬6000元紓困金，第二階段E化申請正式上線，即日起至3月25日，免出門免排隊都能透過官方申請網址（6000.zhubei.gov.tw）24小時線上申辦，竹北市公所同步於斗崙里集會所（竹北市福興一路35巷51號）設置E化申請櫃台及指揮中心，申請期間每日上午9點至下午4點，安排工作人員體貼協助不熟悉電腦操作的長輩市民進行申辦。

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▲▼鄭朝方化身服務員現場教學。





市長鄭朝方也在E化申請第一天到場關心，同時化身一日工作人員，拿起平板親上火線，親切地為市民詳細說明E化申請所需輸入「四寶」：戶號、身分證字號、出生年月日和手機號碼，並上傳身分證正面和存摺封面，完成申請後，4月4日前就會入帳。

鄭朝方表示，紓困金E化上線象徵竹北市公所市政E化第一步，對於隸屬第三級行政區的縣轄市來說相當不易，新竹縣其他六個鄉鎮發放皆採現場領取，而中央普發振興金E化有數位部長唐鳳掌舵，竹北市雖「無鳳」，但市公所整合戶政、社政、資安、金融機構、資訊機構…等跨平台合作，完成E化系統建置，更是以中央級的E化層級建置系統，可以說是挑戰「越級打怪」。鄭朝方也前往指揮中心關切監控線上申請系統情況、系統異常資安SOP應變、申請站週邊交通秩序及民眾排隊疏導等作業，確保各項措施完善，讓市民深切感受安心便利的市政福利。

▲▼鄭朝方說，紓困金專線日湧千通詢問電話，其中6成來自全台各縣市。

此外，近日中央發布全民普發6000元振興金申請期程，竹北市專屬幸福6000服務專線因此湧入爆量諮詢電話，平均每日超過1000通，其中高達6成來自全台各縣市民眾詢問，有台中南屯區、南部縣市…等，而統計最多的是台北市；竹北市長鄭朝方特別說明，竹北市6000元民生紓困金，是由市公所自行提撥發放、竹北獨有，與中央普發6000元振興金為不同款項，因此竹北市民將可獲得1萬2000元津貼，也提醒外縣市民眾撥打專線前先確認，避免徵詢不到所需資訊。