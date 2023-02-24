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不等了！這地方搶先中央　6000元紓困金發放3階段出爐

▲竹北市長鄭朝方。（圖／竹北市公所提供）
▲竹北市公所發放6000元紓困金，將採「溫馨直送」、「E化申請」、「現金領取」3階段進行。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

竹北市上月12日拍板通過發放每位市民民生紓困金6000元，加上中央振興金6000元挹注，竹北市民每人可領1萬2千元，全台最高。今日竹北市公所公布紓困金發放方式，將採「溫馨直送」、「E化申請」、「現金領取」3階段進行，預計兒童節前夕發放，4月中完成，搶先中央發放期程、全台最快速。

竹北市長鄭朝方表示，研擬3方式發放：第一階段「溫馨直送」，低收、中低收、66歲以上領有健保補助之長輩，免申請即匯款入帳；第二階段「E化申請」，可透過線上24小時申請，市公所亦設置申請站，於上班期間協助不諳系統操作的市民完成線上申請，資料核對無誤即將款項匯入指定帳戶；第三階段「現金領取」，將設置發放站提供民眾領取現金。

▲竹北市長鄭朝方。（圖／竹北市公所提供）

▲今日竹北市公所公布紓困金發放方式，將採「溫馨直送」、「E化申請」、「現金領取」3階段進行，預計兒童節前夕發放，四月中完成，搶先中央發放期程、全台最快速。

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鄭朝方說，竹北發放6000元振興津貼是歡天喜地的事情，加上中央的6000元，更是喜上加喜，領取方式要讓民眾感受到安心方便，才能將這份美意完整呈現，不打折扣，未來他的施政也將秉持「精準、效率、創新」原則，一步一步讓竹北超進化，讓市民幸福有感。

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