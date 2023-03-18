這地方發6000元了！「限時8天上網登記」兒童節前入帳

▲竹北人快點上網登記領6000元！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

竹北人注意了！紓困金6000元第二階段「E化申請」在今（18）日上路，備妥4樣東西就可上網輸入資料，竹北市長鄭朝方稍早也發文強調，市民在4月4日就可全數入帳，一票網友也留言大讚「全戶申請完成」、「一分鐘申請完成！謝謝朝方市長」。

鄭朝方在臉書粉專呼喊「竹北限定，6000出沒注意」，原來第二階段「E化申請」在今天開放申請，市民即起至3月25日晚上23：59分內，務必上網填寫資料，6000元就會在兒童節4月4日前入帳。

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市民要先準備4樣資料，步驟超簡單：打開網站「竹北市民生紓困金」後，依序確認本人資料、上傳身分證正面及匯款存摺，經查驗正確，將依市民申請順序「先申請完成者先匯入」匯款入帳。

若是不熟悉電腦操作的市民或年長者，市公所也同步在斗崙里集會所（竹北市福興一路35巷51號）設置「諮詢及協助申請站」，協助辦理線上申請。

第3階段則為「現金領取」為期3天，預計在4月8日至10日展開，請市民攜帶本人身分證、委託書及相關證明文件，依通知單至指定發放站領取。市公所提醒，3階段發放終止後將不再提供紓困金領取服務，請市民留意維護自身權益。

消息曝光後，引來網友大讚「網路超級順！9:10分全數申請完畢」、「申請過程很流暢」、「全戶申請完成，操作簡易流暢～非常便於民」、「羨慕竹北市民」、「這就是效率」。