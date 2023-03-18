　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹北發6000元了！「限時8天上網登記」兒童節前入帳

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲竹北人快點上網登記領6000元！（示意圖／記者劉維榛攝）

 網搜小組／劉維榛報導

竹北人注意了！紓困金6000元第二階段「E化申請」在今（18）日上路，備妥4樣東西就可上網輸入資料，竹北市長鄭朝方稍早也發文強調，市民在4月4日就可全數入帳，一票網友也留言大讚「全戶申請完成」、「一分鐘申請完成！謝謝朝方市長」。

鄭朝方在臉書粉專呼喊「竹北限定，6000出沒注意」，原來第二階段「E化申請」在今天開放申請，市民即起至3月25日晚上23：59分內，務必上網填寫資料，6000元就會在兒童節4月4日前入帳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市民要先準備4樣資料，步驟超簡單：打開網站「竹北市民生紓困金」後，依序確認本人資料、上傳身分證正面及匯款存摺，經查驗正確，將依市民申請順序「先申請完成者先匯入」匯款入帳。

若是不熟悉電腦操作的市民或年長者，市公所也同步在斗崙里集會所（竹北市福興一路35巷51號）設置「諮詢及協助申請站」，協助辦理線上申請。

第3階段則為「現金領取」為期3天，預計在4月8日至10日展開，請市民攜帶本人身分證、委託書及相關證明文件，依通知單至指定發放站領取。市公所提醒，3階段發放終止後將不再提供紓困金領取服務，請市民留意維護自身權益。

消息曝光後，引來網友大讚「網路超級順！9:10分全數申請完畢」、「申請過程很流暢」、「全戶申請完成，操作簡易流暢～非常便於民」、「羨慕竹北市民」、「這就是效率」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
BLACKPINK門票「綁Gogoro不拆賣」　粉絲急喊要！
通緝二膽兵！警衝老家　大伯怒譙：都亂講話
快訊／BLACKPINK到台灣了！　畫面曝光
一整排黃牛！　BLACKPINK粉絲掏錢買爆
快訊／BLACKPINK粉絲包圍小港機場！　最新畫面曝
快訊／國民黨宣布！　選策會即刻中止

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大祭出1.2億元攬才與留才　每名教師3年可多拿450萬薪水

撞期BLACKPINK演唱會！年會辦在高雄　外科醫「遇2難題」超崩潰

BLACKPINK門票「綁Gogoro不拆賣」　粉絲急喊要！網見價格：超划算

這地方發6000元了！「限時8天上網登記」兒童節前入帳

日本正妹淺笑「激似周子瑜」　一票人看呆：撞臉系列唯一有像的

超商咖啡怎樣買最省？內行曝2神招「爽喝買一送一」

公司化前夕！台鐵加速車站整建美學工程　「鶯歌站8月展新風貌」

台大擬與世界標竿大學合作　建構雙方教師合聘及交換制度

小三國語「棚－木＋日」考倒爸媽！一票人全投降　他曝1字解答

這裡有雞蛋！鶯歌美食廣場備1300顆　1條件免費領...還可現場料理

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

正妹1歲高燒後成聾啞人　靠繪畫追夢鼓勵大眾！

Airpods掉水溝！妹子出招　花46元自製道具成功救回

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

BLACKPINK要開唱了！快來複習經典歌　破20項世界紀錄…Lisa成「亞洲第一」

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

張育成中職熱身賽開球！　聽全場喊永遠忠誠：很感動

台大祭出1.2億元攬才與留才　每名教師3年可多拿450萬薪水

撞期BLACKPINK演唱會！年會辦在高雄　外科醫「遇2難題」超崩潰

BLACKPINK門票「綁Gogoro不拆賣」　粉絲急喊要！網見價格：超划算

這地方發6000元了！「限時8天上網登記」兒童節前入帳

日本正妹淺笑「激似周子瑜」　一票人看呆：撞臉系列唯一有像的

超商咖啡怎樣買最省？內行曝2神招「爽喝買一送一」

公司化前夕！台鐵加速車站整建美學工程　「鶯歌站8月展新風貌」

台大擬與世界標竿大學合作　建構雙方教師合聘及交換制度

小三國語「棚－木＋日」考倒爸媽！一票人全投降　他曝1字解答

這裡有雞蛋！鶯歌美食廣場備1300顆　1條件免費領...還可現場料理

阿姨級女車手扮醫生騙人　竟建議上游...用「這張高顏值照」必成功

選策會風暴紛擾不休　李四川發勸世文：樹一個敵人多一道坎

賴清德競逐2024總統大位　鄭文燦：台灣面對未來挑戰最好的選擇

新竹329檔期量縮逾3成　在地沒貨可買轉向它

豐原人私藏的排骨麵店！湯頭清爽不油膩、肉排麵超大塊一份

如同家溫暖！東森寵物推「度假Villa風」毛孩住宿　7款主題房萌翻

BamBam澄清「非不婚主義」　做到這1點才考慮結婚

普丁真的會被逮捕？　俄羅斯戰爭罪6大QA一次看

國民黨認同度狂跌8.5百分點！　蔣萬安、侯友宜「無難事」：加倍努力

電價漲幅11%　鄭文燦：已讓衝擊降到最低

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

實習學妹幫除毛　男病患突「大噴射」！

炒飯正妹「聯絡人是AV導演」！她看破手腳

抓包外遇！她曝老公身材怒嗆小三　一票歪樓

提早掃墓車潮湧現！國道一早就塞了　2路段紫爆「堵成停車場」

李多慧有多紅？　一部電臀片352萬人搶看

小吃店被開罰　炒飯正妹道歉了

一家4人相繼死亡！命理師 警告：3種下葬方式別用

妹1舉動太白目！驚見客廳「哥嫂沙發交疊」　

12生肖健康運公開！屬鼠小心異性

同框Josh不到24小時！鄭宗哲返美「連3發慘況」

台北飄香49年　名店政江號歇業

這地方發6000元了！「限時8天上網登記」

胡志明航班突取消！星宇航空道歉　「3/26~5/6多航班停飛原因曝」

周末2地區轉涼有雨　下周「暖熱如夏」上看34℃

更多熱門

相關新聞

普發現金6000元　客服專線3／20正式啟動！

普發現金6000元　客服專線3／20正式啟動！

普發現金6,000元專線要啟動了！財政部今（17）日表示，為服務民眾，即時提供諮詢，規劃委託具1988紓困振興客服經驗的團隊辦理客服，透過集中、整合性管理，了解民眾需求及提升服務品質與效率，以及時解決民眾疑問，將於3月20日正式啟動相關宣導活動及1988客服專線。

「普發6000元」10倍奉還！銀行搶推放大術　最高送6萬

「普發6000元」10倍奉還！銀行搶推放大術　最高送6萬

獨／領6000元5管道　登記入帳最快、郵局領錢排第3

獨／領6000元5管道　登記入帳最快、郵局領錢排第3

6000元來了！他怒抓「1領錢管道更燒錢」　網嗆太難看

6000元來了！他怒抓「1領錢管道更燒錢」　網嗆太難看

6000元3／22開放上網登記！　20號決定抽籤順序

6000元3／22開放上網登記！　20號決定抽籤順序

關鍵字：

竹北紓困金發錢6000元E化申請

讀者迴響

熱門新聞

被Keanna爆約砲「ØZI忍1年直球回應了」！

實習學妹幫除毛　男病患突「大噴射」！

BLACKPINK終於出發！Lisa包緊緊比愛心　大方給韓媒拍

炒飯正妹「聯絡人是AV導演」！她看破手腳

地板黏3粒「驚天巨屎」爆笑真相曝

即／普丁被通緝！國際法院怒了

被爆是炒飯妹幕後推手！AV導演遛完狗家門前遭毆

蘿莉塔在父親告別式上槓小三：野女人就是她

25歲女開車撞勞斯萊斯　初估維修費250萬

網紅包廂性侵19歲醉女！他開直播目睹竟離開

媽媽偷賣女兒「3張BLACKPINK門票」：壞人我來做！

第1名是她　花2萬買BLACKPINK周邊

撞勞斯萊斯要修250萬　女車主徬徨畫面曝光

快訊／二膽伙房兵陳嘉壎脫逃！今正式發布通緝

賣場開賣超佛60元排骨便當！

更多

最夯影音

更多
輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗
二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

正妹1歲高燒後成聾啞人　靠繪畫追夢鼓勵大眾！

正妹1歲高燒後成聾啞人　靠繪畫追夢鼓勵大眾！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面