　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

強化交通安全維護　南警執行１個月肇因防制大執法

▲台南市警局3月15日起至4月14日止，將舉行為期１個月的肇因防制大執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局3月15日起至4月14日止，將舉行為期１個月的肇因防制大執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為有效防制交通事故，培養用路人遵守交通規則與秩序，台南市警局於3月15日起至4月14日止，將舉行為期１個月的肇因防制大執法。

▲台南市警局3月15日起至4月14日止，將舉行為期１個月的肇因防制大執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

依據市警局分析交通事故肇事原因顯示，以逆向行駛、未依規定轉彎、迴轉不當、變換車道不當、超速及違反號誌管制等項目居多，故臺南警局將針對用路人「無適格駕照」、「超速」、「車輛未禮讓行人」、「逆向行駛」、「行駛禁行機車道」、「未依規定轉彎或變換車道」、「違規迴轉」、「闖紅燈」及「行人違規」等違規態樣加強執法，以淨化用路環境的安全。

▲台南市警局3月15日起至4月14日止，將舉行為期１個月的肇因防制大執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，台南交通警察大隊提醒市民朋友，台南市自2020年開始建置交通科技執法設備以來，目前已公告計有27處，並全天候執法中，設置地點均是根據大數據分析的易肇事路口，請用路人行經時應特別注意安全。

▲台南市警局3月15日起至4月14日止，將舉行為期１個月的肇因防制大執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局3月15日起至4月14日止，將舉行為期１個月的肇因防制大執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局3月15日起至4月14日止，將舉行為期１個月的肇因防制大執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通警察大隊長周冠輝呼籲，刑期無刑，罰期無罰，警方開單取締僅是手段非目的，希望大家沒有違規就不用開罰，這才是真正的目的，不管是開車還是行走的行人，只要遵守交通規則，就可以保障交通安全與交通秩序。臺南市警察局局長廖宗山表示，在未來本局會持續滾動式檢討各項執法作為，提供市民一個友善、安全及便利的交通環境。

▲台南市警局3月15日起至4月14日止，將舉行為期１個月的肇因防制大執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
珍奶買1送1！　今限時搶喝
新竹棒球場開挖圖曝！施工內容與設計圖不同　廠商認了
快訊／啦啦隊女神老父撞進加護　女駕駛找到了
快訊／黃牛被抓了！　BLACKPINK票翻4倍賣
新竹大秘寶再現！　國際賽場挖出「廢棄磚石、馬桶蓋」
高雄6歲女童「瘦成骷髏頭」　餓到垃圾桶找食物
啦啦隊女神爸爸「腦出血危險傷勢曝」！　淚：肋骨鎖骨都斷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台電南投區處打造「節電南投隊」　傳授百大用戶節電省荷包撇步

嘉義縣議長盃桌球賽開打　全國21縣市140名議員參賽

台灣世界遺產潛力點之一屏東老七佳石板屋　估5月修復完工

強化交通安全維護　南警執行１個月肇因防制大執法

台南市公共自行車2.0　新增13站上線服務

抗地球暖化！　氣象達人彭啟明會淨耀法師…籲從心靈淨化開始

「觀音愛心家園」烘培坊蛋商停供雞蛋　江承洲求助網友速獲解決

長庚手術技能訓練暨研發中心啟用　提供外科醫師訓練場域

桃捷3／20起微調機捷全線列車時刻表　配合A22站穩定性測試作業

基隆多元學習從小做起　幼童戶外教學安全交通體驗

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

「覺得我穿得漂亮的舉手」　一刀未剪還原黃瓊慧質詢

天生無雙臂的偉大媽媽　用腳幫女兒穿衣、做飯

韓媒曝私下喬分組　韓球迷罵翻：不自量力｜20230314 ET午間新聞

貓妹忘情吸嘴邊肉不放！　狗哥無奈哭哭：偶的肉...

3人合力拔超硬麥芽膏　爆筋嘶吼變裝置藝術

台電南投區處打造「節電南投隊」　傳授百大用戶節電省荷包撇步

嘉義縣議長盃桌球賽開打　全國21縣市140名議員參賽

台灣世界遺產潛力點之一屏東老七佳石板屋　估5月修復完工

強化交通安全維護　南警執行１個月肇因防制大執法

台南市公共自行車2.0　新增13站上線服務

抗地球暖化！　氣象達人彭啟明會淨耀法師…籲從心靈淨化開始

「觀音愛心家園」烘培坊蛋商停供雞蛋　江承洲求助網友速獲解決

長庚手術技能訓練暨研發中心啟用　提供外科醫師訓練場域

桃捷3／20起微調機捷全線列車時刻表　配合A22站穩定性測試作業

基隆多元學習從小做起　幼童戶外教學安全交通體驗

「瓦破牆倒全雜草」台南10坪爛屋招租...每月1萬　網友猛虧急下架

明年轉型國營公司「台鐵運能要增4成」　王國材：透過改革重返榮耀

腦中出現「神祕聲音」叫她買彩券　女兌獎發現中3千多萬元嚇壞

時隔35年！　美俄黑海「撞船事件」變MQ-9無人機墜毀事件

陸進出口銀行與沙烏地阿拉伯國家銀行　完成首筆人民幣貸款合作

「紅孩兒」韓志杰近況曝光！赴美改當上班族　長髮照網震撼：美翻了

連續超越梅西！哈蘭德單場狂進5球　刷新歐冠最快30球紀錄

男生吃70%巧克力「可保護1器官」！研究證實：最好天天吃

立委酸「給國軍喝豆奶」農委會哪有這麼好心　陳吉仲：我面惡心善

溢價率僅3.5%！　高雄今年首賣地不見建商投標

地方熱門新聞

觀音愛心家園蛋商停供雞蛋　網友助解決

辦台灣燈會花費類台北打腫臉充胖子

文藻外語大學推出ChatGPT教師研習課程

台東普悠瑪國際鐵人三項賽3/18登場

台南市公共自行車2.0新增13站

南警執行１個月肇因防制大執法

新竹大爆管　11萬戶突停水12小時

基隆多元學習從小做起　幼童安全交通體驗

桃捷3/20起　微調機捷全線列車時刻表

台南市防災教育館、消防史料館拍攝雙語導覽影片

台東縣刑大掃黑行動不間斷　檢肅黑幫涉嫌毒品、組織犯罪等案

嘉義水上鹿角蕨創意賀匾「蕨對優秀」

出嫁女兒幫父母添壽　飯店業推豬腳麵線

騎士返鄉祭祖困路上　里港警施援手解難題

更多熱門

相關新聞

基隆多元學習從小做起　幼童安全交通體驗

基隆多元學習從小做起　幼童安全交通體驗

基隆市為了提供孩子更多元及在地的學習機會，於109學年度起開辦幼兒多元學習體驗活動，其中深受幼兒喜愛的「交通安全體驗」課程，於（14日）在培德駕訓班辦理第2場次，由復興國小附幼及瑪陵國小附幼戶外教學共同參與，共計25位小朋友騎著腳踏車在玩樂中學習交通安全知能。

竊賊騎小摺偷加油站5千元　被逮錢已花光

竊賊騎小摺偷加油站5千元　被逮錢已花光

男氣喘發作猛閃遠光燈　警及時化解危機

男氣喘發作猛閃遠光燈　警及時化解危機

南警防詐、交安宣導活潑多元

南警防詐、交安宣導活潑多元

賭博疑出老千男遭甩巴掌　4男女全進警局

賭博疑出老千男遭甩巴掌　4男女全進警局

關鍵字：

交通安全維護南警肇因防制大執法

讀者迴響

熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

不是吃太鹹！醫曝「洗腎」最大元兇

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

即／蘇-27戰機撞擊　美MQ-9無人機墜落黑海

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

男友尺寸「保險套很難買」　妹子吃避孕藥！網反推1物

王淨「甜靠曹佑寧肩膀」放閃了！　合照首公開

蘋果官網突上架2新品！果粉嗨喊：真香

板橋林家「第九代金孫」降肉！　外公是重量級名醫

林襄進軍東京時尚圈！

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

「狗界壯漢」滿身肌肉！主人一叫秒回頭萌笑

顧寶明「千萬遺產」爆糾紛！　女兒怒告小33歲後媽

即／蛋價飆漲撐不住！彰化不二坊蛋黃酥漲價5元

更多

最夯影音

更多
想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了
蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面