小吃店「當路霸」被開罰　炒飯正妹道歉：我會幫你送餐

▲小吃店佔用道路被開罰，「炒飯正妹」林彤在臉書道歉，目前已火速改善，未來她會在內廚料理，並親自幫大家送餐。（圖／記者陳雕文攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市樹林一家熱炒店女廚師林彤意外爆紅，許多粉絲為了吃她的炒飯紛紛到餐廳排隊，不過有網友發現店家的料理台，竟放置在人行道上並佔據導盲磚，警方事後針對「佔用道路」，開罰店家並限期改善。對此，林彤17日在臉書表示，違規部分相當抱歉，目前已火速改善，未來她會在內廚料理，並親自幫大家送餐。

「炒飯正妹」林彤在網路上爆紅後，15日吸引許多媒體前往採訪，也有不少廠商邀約合作。不過人紅是非多，有眼尖的網友在批踢踢貼出照片，指出小吃店的料理台佔用了人行道，甚至把一段導盲磚完全覆蓋，明顯已經違規，直呼「做生意一定都要佔用人行道跟導盲磚嗎？」

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▲林彤在臉書道歉全文。（圖／翻攝自林彤臉書）

樹林警方17日指出，目前已針對佔用道路的部分，依道路交通管理處罰條例第82條第一項，開處1200元至2400元不等罰鍰，並請店家限期改善。

對此，林彤17在臉書表示，佔用人行道的部分相當抱歉，最近2天被檢舉後，店家已火速的改善，她接下來會在內廚幫各位料理食物，「如果大家周四（23日）有來的話，歡迎點你喜歡的熱炒菜色，我也會幫大家送餐喔」。