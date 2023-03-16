炒飯正妹爆紅　小吃店被抓包1違規「當路霸」！警方回應了

▲林彤在網路一夕之間爆紅，不料有眼尖網友發現，她所屬的小吃店疑似違規。（圖／記者陳雕文攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市樹林一家熱炒店女廚師林彤意外爆紅，除了亮麗外表外，熟練切菜、甩鍋也很吸睛，短時間內擄獲大批網友的心，到場排隊搶吃她煮的炒飯。不過人紅是非多，有網友發現店家的料理台，竟直接放置在人行道上，甚至蓋過了中間的導盲磚，直呼「這是路霸吧」，引發討論。

「炒飯正妹」林彤在網路上爆紅後，15日吸引許多媒體前往採訪。有眼尖的網友在批踢踢轉貼採訪畫面，發現小吃店的料理台不但佔用了人行道，甚至把一段導盲磚完全覆蓋，疑似有違規的疑慮，讓他直呼「做生意一定都要佔用人行道跟導盲磚嗎？」

▲網友發現，店家的料理台已經佔用人行道，甚至覆蓋導盲磚。（圖／翻攝自google地圖）

貼文一出引發網友熱議，有人說，「老闆的鍋，她只是個打工仔不是嗎」、「台灣日常的風景，沒講我都沒發現」、「重點是這已是台灣常見的風景，大家可能麻木到不會注意了」。根據《三立新聞網》報導，樹林警方表示，目前尚未接獲檢舉，若有接獲民眾檢舉，將派員到場查看，若違規屬實，將依法開罰。

▲林彤原本擔任活動主持人與平面廣告模特兒，因為疫情影響工作，決定培養廚藝成為第二專長。（圖／翻攝自林彤臉書）

▲林彤在同學的介紹下到熱炒店學習廚藝，沒想到意外爆紅。（圖／記者陳雕文攝）

現年27歲的林彤來自台中，原本擔任活動主持人與平面廣告模特兒，由於遭遇疫情導致各項活動與廣告量銳減，因此決定把自己的興趣「下廚」培養成第二專長，起初跟媽媽學習各項家常菜，後來在同學的介紹下到熱炒店學廚藝，經過2年的嚴格訓練，各種料理都已經難不倒她。

面對突然的爆紅，林彤坦言相當震驚，也很謝謝大家的熱情，至於有網友質疑她為了擺拍才穿很少，她則解釋，「其實不是這樣，炒飯需要大火，我站的位置真的很熱」。她也透露自己目前單身，由於非常喜愛戶外活動，喜歡站在陽光下，因此希望另一半是個陽光而成熟的人。