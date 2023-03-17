炒飯正妹「聯絡人是AV導演」！她看破手腳：朋友住附近都沒買過

▲炒飯妹林彤、AV導演圤智雨。（圖／記者陳雕文攝、圤智雨授權提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市樹林一間熱炒店的女廚師林彤意外爆紅，因精緻的五官、甩鍋技術受到網友喜愛。然而，一名外拍正妹發現，林彤爆紅後貼出的聯絡人電話，竟是曾經捧紅過多名網美又鬧翻的「AV導演圤智雨（本名：郭震宇）」。

該名有破萬人追蹤的外拍正妹在臉書社團「爆廢公社」發文分析炒飯正妹爆紅的事件；她說，只要跟路邊的店家借場地，再找個想紅的人出來賣肉，隨後找路人買東西PO文，再編故事說自己很努力就可以爆紅。

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原PO表示，炒飯正妹事後發出給媒體的聯訪文中，聯絡人的電話是「AV導演圤智雨」，「還知道聯訪留下AV導演的電話，朋友住附近那麼久都沒買過妳炒的，忽然冒一個說固定來學炒菜的？？」

▲原PO發現林彤的聯絡人是AV導演圤智雨。（圖／翻攝爆廢公社）



網友看完紛紛留言，「看來又是導演要捧的新人」、「原來，之前那個賣魚妹也是他搞出來的」、「我就是樹林人，平常根本沒看過她好嗎！這我家旁邊啊，平常哪有她」、「看到她經紀人就知道是套路了」、「通常被發現後是很低調的不是嗎？滿好笑的，一個爆紅就提出電話地點，搞得好像要開簽名會一樣」、「漂亮的才有戲，醜胖老再多套路也沒用不是？」「奇怪了，人家店家打廣告要你管？奇怪了，隔壁店家眼紅？」、「阿還不是你們這些消迪勾愛看」。

也有女網友說，「我們都只會在公司炒菜.然後穿一堆,難怪沒人要採訪我們」、「我會煮粥跟泡麵，可以嗎？」、「意外嗎 這不是想紅的sop嗎」、「看那圍裙那麼白就知道」、「做吃的我還真沒看過圍裙那麼乾淨，鞋子那麼乾淨的。不過胸部的穩定性真的很夠，可以代言內衣」、「整天出仙女美女，都沒有一個小鮮肉爆紅讓我養眼一下」。