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快訊／墜機意外釀2死　順風發表354字聲明...強調會負起責任

▲順風飛行俱樂部公開聲明。（圖／翻攝自順風飛行俱樂部）

▲順風飛行協會公開聲明。（圖／翻攝自順風飛行協會）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化16日發生輕航機墜毀造成2死意外，事故發生後，輕航機起火燃燒，熊熊大火將輕航機燒成只剩骨架，連記錄器也燒成灰燼，至今尚未釐清是人為還是機械故障問題，順風俱樂部連續2天將媒體擋在門外，不作為的態度引發外界議論，稍早順風在臉書貼出354字3點聲明，並表示將依法負責到底。

聲明如下：

一、本起意外事故輕航機為本協會旗下Shark鯊魚運動競賽機，由林國裕教練駕駛，搭載日本籍學員飛行。林國裕教練曾擔F-16戰機分隊長，總飛行時間近2000小時，有相當豐富的飛行經驗。日本籍學員於參加飛行前，亦依法簽有各式許可文件及參加意外保險。Shark鯊魚運動競賽機，機齡僅不到2年，有卓越之性能及飛機降落傘之安全機制，並具有長途航行能力。

二、然非常遺憾，在本事故驟然發生下，本協會對於事故原因所知實在有限，無法及時提供各界本起事故原因，因現正配合檢調及運安會相關單位調查報告中、偵查不公開尚無法提供資訊，待調查報告出爐後再向各界報告。

三、感謝所有警消人員在本起意外事故發生第一時間的救援,及媒體的報導、關切。

本協會除了對不幸罹難者及家屬表達由衷哀悼之意外，更會依法負責後續處理，虛心接受各界指導，精進改善不足之處，持續努力為台灣的飛行運動及飛行安全心盡力。

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