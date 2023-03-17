　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／墜毀釀2死！鯊魚競賽機「機齡不到2年」　3方向查失事真相

▲▼輕航機墜機畫面流出。（圖／讀者提供）

▲墜機釀2死，順風聲明強調，失事輕航機機齡不到2年，性能卓越。（圖／讀者提供）

記者游瓊華／台中報導

彰化溪州鄉昨(16日)發生輕航機失事，輕航機墜落起火燃燒，連紀錄器都被燒成灰，機上教練林國裕與18歲日籍學生本田殞命。事發超過24小時，順風飛行發出300多字聲明，強調Shark魚運動競賽機機齡僅不到2年性能卓越，教練也有近2000小時豐富飛行經驗，日籍學員飛行前也簽署各項許可文件，也強調將依法負責到底。

18歲日籍男子本田昨天在母親陪同下前往彰化溪州順風飛行俱樂部參加飛行體驗，當時機上教練為飛行資歷豐富、空軍退役上校軍官林國裕，總飛行時間超過1936小時，曾經是IDF、F-16等型戰機飛官。

▲▼ 彰化輕航機墜機2死。（圖／民眾提供）

▲輕航機上的記錄器也被燒成灰，運安會急派調查官前往調查。（圖／民眾提供）

今天墜機畫面流出，輕航機爬升途中疑似動力不足，機身高度微微下滑，試圖再拉起時，機身下秒卻突然側翻，再轉為機頭朝地，垂直墜落，最後「蹦」的一聲爆炸，拿手機紀錄的人們嚇得大叫，趕緊前往查看。

國家運輸安全調查委員會第一時間已派出2名調查官外，今(3/17)再加派3人以上前往調查，目前先朝向環境風向風速、輕航機機械、人為飛航操作等三面向調查。案發後，運安會急派調查官到場蒐證調查，檢方昨日也漏夜傳喚現飛行場的饒姓負責人、罹難者家屬、飛行俱樂部相關的人員及報案人，直至清晨2點多才結束，將相關人等請回。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
蘿莉塔在父親告別式上槓小三　「野女人就是她」
快訊／普發6000元　客服專線這天啟動！
當初婉拒多虧蔡其昌「救援」　張育成：永遠不會忘記這一年
快訊／台北82歲翁撞死19歲高中生　裁定5萬元交保
快訊／張育成現身開球！全場嗨喊「永遠忠誠」
3兒全染諾羅！　老公「1超懶舉動」害中鏢
蔡瑞雪帶「超正親姊」飛韓國！　路邊身影被捕捉
繼父長年猥褻！　少女報案才知「他是親爹」
25歲女開CRV撞勞斯萊斯！初估維修費250萬　網驚：賠到脫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台北82歲翁撞死19歲高中生　檢方諭知5萬元交保

快訊／國3南向「2輛砂石車追撞」回堵2公里　駕駛受困腹部受傷

25歲女開CRV撞勞斯萊斯！初估維修費250萬　網驚：賠到脫褲

快訊／墜毀釀2死！鯊魚競賽機「機齡不到2年」　3方向查失事真相

快訊／墜機意外釀2死　順風發表354字聲明...強調會負起責任

逃稅1360萬裝窮求分期10年！贈房+留學被揪出　富老闆急改B計畫

墜機2死！順風機場「停機坪棚架是違建」　彰化縣府證實：已裁處

高薪誘「豬仔」送柬！電擊+禁食凌虐逼做詐騙　4人蛇遭起訴

誘12歲女視訊裸聊還叫她自摸　男大生偷截圖逼「讓我爽」遭重判

史上最扯詐騙話術「妹妹找我合資買小島」　越南採茶女險被騙50萬

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

威廉虧「敖犬40歲有老人味」XD　許效舜傳生子祕技：一發擊中

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

友人找宣傳車幫慶生引圍觀　壽星理髮中聽廣播：好丟臉

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

趙小僑女兒出生8個月「哭喊媽媽」！　她泛淚：值得用全部力氣來換

快訊／台北82歲翁撞死19歲高中生　檢方諭知5萬元交保

快訊／國3南向「2輛砂石車追撞」回堵2公里　駕駛受困腹部受傷

25歲女開CRV撞勞斯萊斯！初估維修費250萬　網驚：賠到脫褲

快訊／墜毀釀2死！鯊魚競賽機「機齡不到2年」　3方向查失事真相

快訊／墜機意外釀2死　順風發表354字聲明...強調會負起責任

逃稅1360萬裝窮求分期10年！贈房+留學被揪出　富老闆急改B計畫

墜機2死！順風機場「停機坪棚架是違建」　彰化縣府證實：已裁處

高薪誘「豬仔」送柬！電擊+禁食凌虐逼做詐騙　4人蛇遭起訴

誘12歲女視訊裸聊還叫她自摸　男大生偷截圖逼「讓我爽」遭重判

史上最扯詐騙話術「妹妹找我合資買小島」　越南採茶女險被騙50萬

《黑暗榮耀》姜賢南「復仇唇膏」已絕版　5款平替色號一起成為最佳助攻

為何廣告要女人在月經運動？布衛生棉創辦人林念慈：放鬆流血很重要

羅蘭是動漫宅，自爆「只能愛2次元角色」　員工教育竟靠蘿莉動漫

丁文琪睽違18年復出演藝圈　林宥嘉發聲了...回應超甜蜜！

肚子脹恐是鹽吃太多！　身體冒6跡象「鈉含量超標」

「敬禮手勢」林威助也略懂　向張育成致敬：他讓世界看到

普發現金6000元　客服專線3／20正式啟動！

疫情擾亂供應鏈　美軍火商產能受阻延遲交貨

父親告別式上槓小三！　蘿莉塔台上致詞直指：野女人就是她

狂面試50人「卻0錄取」　人資吐超扯內幕：對不起應徵者

機車男手放禁忌部位　後座女伴抖不停！

社會熱門新聞

快訊／二膽伙房兵陳嘉壎脫逃！今正式發布通緝

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

即／北市鷹架崩毀　工人「墜6F高」無生命跡象

即／南港車站前嚴重車禍　19歲騎士噴飛命危

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

女養百鼠...爬滿圍牆半夜狂叫　鄰居快瘋了

張錫銘第20次假釋申請被駁回

25歲女開CRV撞勞斯萊斯　初估維修費250萬

即／輕航機墜毀畫面曝　瞬間下墜爆炸釀2死

「炒飯正妹」小吃店佔用人行道　警方開罰了

即／吊掛鋼筋掃到！工人墜落不治

嘉義鹿草殯館驚爆空冰櫃躺屍　原因竟是領錯火化也拜錯

台中菲力國王遭轟14槍　角頭遣返收押

更多熱門

相關新聞

即／墜機釀2死　順風發表354字聲明

即／墜機釀2死　順風發表354字聲明

彰化16日發生輕航機墜毀造成2死意外，事故發生後，輕航機起火燃燒，熊熊大火將輕航機燒成只剩骨架連記錄器也燒成灰燼，至今尚未釐清是人為還是機械故障問題，順風俱樂部連續2天將媒體擋在門外，不作為的態度引發外界議論，稍早順風在臉書貼出354字3點聲明，並表示將依法負責到底。

順風「停機坪棚架」是違建　縣府裁處

順風「停機坪棚架」是違建　縣府裁處

15天4場送肉粽　和美「佔3場」居民崩潰

15天4場送肉粽　和美「佔3場」居民崩潰

即／輕航機墜毀畫面曝　瞬間下墜爆炸釀2死

即／輕航機墜毀畫面曝　瞬間下墜爆炸釀2死

紀錄器燒成灰燼！檢警密訊俱樂部負責人

紀錄器燒成灰燼！檢警密訊俱樂部負責人

關鍵字：

輕航機彰化本田2死順風

讀者迴響

熱門新聞

她拍婚紗照「燙捲髮」準新郎氣炸

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　

重磅加盟！韓國啦啦隊女神加入桃猿

大支暴瘦遭傳因化療！深夜急發全身照

張忠謀：半導體全球化已死　晶片業停止成長進新賽局

快訊／二膽伙房兵陳嘉壎脫逃！今正式發布通緝

即／19歲高中男騎車上學被撞死　父母見屍淚崩

女同學吃全素！聚會「荒謬3要求」　全場嗆神X病

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

兄弟PS女孩3人離隊　補進前味全君白

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

更多

最夯影音

更多
漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面