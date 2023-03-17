快訊／墜毀釀2死！鯊魚競賽機「機齡不到2年」　3方向查失事真相

▲墜機釀2死，順風聲明強調，失事輕航機機齡不到2年，性能卓越。（圖／讀者提供）



記者游瓊華／台中報導

彰化溪州鄉昨(16日)發生輕航機失事，輕航機墜落起火燃燒，連紀錄器都被燒成灰，機上教練林國裕與18歲日籍學生本田殞命。事發超過24小時，順風飛行發出300多字聲明，強調Shark魚運動競賽機機齡僅不到2年性能卓越，教練也有近2000小時豐富飛行經驗，日籍學員飛行前也簽署各項許可文件，也強調將依法負責到底。

18歲日籍男子本田昨天在母親陪同下前往彰化溪州順風飛行俱樂部參加飛行體驗，當時機上教練為飛行資歷豐富、空軍退役上校軍官林國裕，總飛行時間超過1936小時，曾經是IDF、F-16等型戰機飛官。

▲輕航機上的記錄器也被燒成灰，運安會急派調查官前往調查。（圖／民眾提供）



今天墜機畫面流出，輕航機爬升途中疑似動力不足，機身高度微微下滑，試圖再拉起時，機身下秒卻突然側翻，再轉為機頭朝地，垂直墜落，最後「蹦」的一聲爆炸，拿手機紀錄的人們嚇得大叫，趕緊前往查看。

國家運輸安全調查委員會第一時間已派出2名調查官外，今(3/17)再加派3人以上前往調查，目前先朝向環境風向風速、輕航機機械、人為飛航操作等三面向調查。案發後，運安會急派調查官到場蒐證調查，檢方昨日也漏夜傳喚現飛行場的饒姓負責人、罹難者家屬、飛行俱樂部相關的人員及報案人，直至清晨2點多才結束，將相關人等請回。