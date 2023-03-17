墜機2死！順風機場「停機坪棚架是違建」　彰化縣府證實：已裁處

▲▼ 彰化順風俱樂部輕航機墜毀造成2死，現在又爆出停機坪和棚架竟是違建。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化16日發生輕航機墜毀造成2死意外，事故發生後，輕航機起火燃燒，熊熊大火將輕航機燒成只剩骨架連記錄器也燒成灰燼，至今尚未釐清是人為還是機械故障問題，現在又傳出，輕航機所屬順風俱樂部，因為停機坪和鋼構棚架都是違建。彰化縣政府證實停機坪和棚架確實是違建，已於今年初裁處並要求改善。

▲▼ 彰化輕航機墜機2死。（圖／民眾提供）

16日下午，日本18歲青少年本田，他與媽媽還有阿姨弟弟到彰化順風體驗輕航機飛行，卻遇上墜落意外，輕航機爬升途中疑似動力不足，機身高度微微下滑，試圖再拉起時，不到10秒鐘機身卻突然側翻，再轉為機頭朝地，垂直墜落，最後「蹦」的一聲爆炸。

拿手機記錄的家屬嚇得大叫驚喊「不會吧」，趕緊前往查看，輕航機墜落後起火燃燒，警消緊急趕往現場撲滅，但教練與18歲日籍學生已被燒成焦屍，明顯死亡，詳細肇因還有後續調查釐清。

▲順風飛行場被彰化縣政府裁處。（圖／記者唐詠絮翻攝）

該起墜機事件已由運安會介入調查，今天案發第二天，運安會也派調查官南下到現場蒐證，相關報告預計要6至8個月才能出爐，到底順風飛行俱樂部接下來要暫停全面檢修、還有對家屬的作為，雖然負責人饒自強昨天深夜已經接受警方詢問，但依舊神隱，不對外說明。

順風飛行俱樂部，是由饒自強承租濁水溪河床打造合法飛行場，並使用鯊魚輕航機來經營，成立彰化第一家合法成立的飛行機構，縣府也樂見他打造彰化的飛行光觀業。不過俱樂部在去年被檢舉違建，彰化縣政府建設處使管科沈雅娟表示，經實地勘察發現包括部分停機坪、鋼構棚架，以及廣告物都是違建，建設處使管科今年初也已對順風裁處，要求改善。

縣府強調，當時是先裁處要求順風改善，由於順風已自行拆除違建，因此並未開罰。