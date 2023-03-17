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變態醫生狂傳下體照　轟炸性騷6女實習生！懲處結果讓人傻眼

變態醫生瘋狂傳淫照問「看我噴射？」，轟炸性騷6女實習生！懲處結果讓人拳頭硬了。（示意圖）

圖文／鏡週刊

英國一名醫師兼教授懷特（James White），自2015年到2019年間，至少對6名女性實習醫學生性騷擾，不斷傳淫照簡訊「轟炸式性騷」，讓女生們不堪其擾。但近日英國醫師紀律委員會的仲裁結果出爐，對懷特的懲處，輕到讓人跌破眼鏡，甚至讓人拳頭硬了。

據英國《每日郵報》報導，懷特在2015年受到東安格里亞大學（University of East Anglia）聘用，他除了是醫師，也需要帶學生。但至少有6名女醫大生表示，她們在實習期間，竟然遭到懷特瘋狂性騷擾，包括不斷傳送淫照和簡訊。

其中一名女學生指出，懷特在2019年2月傳了一段文字給她：「要看我噴射嗎？」隨後他就透過WhatsApp傳了一張生殖器勃起照女學生。另外還有女學生指控，懷特經常傳生殖器照與自慰影像過來，其中有名女學生明確告訴懷特：「請立刻停止這樣的行為！我沒興趣！」但懷特沒有理會，持續瘋狂寄送淫照與簡訊轟炸該名女學生，之後女學生只好將懷特封鎖，不再和懷特於網路上有任何聯絡。

懷特在2015年受到東安格里亞大學聘用。（翻自臉書）

據悉懷特騷擾女學生的時間集中在2015年至2019年，最後這群受害女學生向英國醫學總會（General Medical Council）報告此事，希望英國的醫學最高管轄機構，可以讓懷特停止進行醫學教學的行為，甚至剝奪他的醫師資格，不要再讓這位「禽獸」出來害其他病患。不過醫學總會的醫師紀律委員會近日裁決，不會剝奪懷特的醫師資格，僅判他停止行醫1年。

報導指出，紀律委員會審核懷特的狀況時，懷特本人並沒有出席公聽會，但他透過書面答辯。有趣的是，懷特完全不否認他性騷女學生的事情，甚至稱「這是我生命中，年輕時期犯下的錯誤」。不僅如此，懷特還稱性騷事件爆發後，自己已經「自行停職」，甚至「強烈要求」委員會剝奪他的醫師資格。

委員會近日裁定出爐，雖然認定懷特性騷多名女學生的事實，甚至可能損害醫界名譽，但委員會更說：「對於一名在其他領域稱職的醫生來說，能夠安全返回職場是符合公共利益，因此完全剝奪懷特的醫師資格，這是不恰當的。」

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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