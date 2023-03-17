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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁直球對決侯友宜釀「朱侯對峙」　趙少康籲朱：撤銷選策會

▲▼趙少康今早召開記者會後受訪。（圖／趙少康自媒體辦公室提供）

▲趙少康。（圖／趙少康自媒體辦公室提供）

實習記者李密／台北報導

國民黨選策會名單爭議延燒，中廣董事長趙少康17日表示，現在選策會已經被黨內外定義成「黑金小組」，請黨主席朱立倫立刻撤銷選策會，平息黨內紛爭。對於傅崐萁喊話侯友宜一起承擔，趙少康則批評多此一舉，外界認為朱、傅一體，現在容易被解讀「朱侯對峙」，影響國民黨團結「實在是不需要。」

▲朱立倫受訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲朱立倫。（圖／記者許靖騏攝）

趙少康17日指出，國民黨成立的選策會，已經被黨內外定義成「黑金小組」，毫無公信力，更成為民進黨攻擊的「沙袋」。請朱立倫立刻撤銷選策會才能止血，免得被民進黨講成「黑金頭頭」，也能平息黨內紛爭。

趙少康表示，朱立倫原本希望透過選策會研擬選戰策略，為國民黨立委候選人加分，眼看選策會根本大扣分，嚴重影響選情跟社會觀瞻，已經不是增減一兩個人就能沒事。目前選策會的成員根本無法替國民黨找出好的候選人、無法提出好的選舉策略，如果真要反映艱困選區狀況，縣市黨部主委的訊息跟觀察最應該受到重視，完全看不出來成立選策會的必要性。

對於傅崐萁喊話侯友宜，趙少康則批評多此一舉，因各界普遍認為傅崐萁就代表朱立倫，兩人早就密不可分，傅崐萁向侯友宜喊話，又大張旗鼓開記者會，要他盡快表態參選總統，並「接管」選策會，種種言行會被解讀成「朱侯對峙」，影響國民黨團結，「實在是不需要。」

趙少康強調，民進黨賴清德已經整軍待發，正著手逐一宴請黨內各派系，加速整合，國民黨卻還亂成一團。與其組織一個全是負評的選策會，更應該盡速成立「不分區立委選拔委員會」，邀請社會賢達參加，研擬不分區立委名單，由真正有戰力、有能力、品德兼優的人出任。籲請國民黨「掃除黑金、舉拔賢能、停止內鬥、團結對外」，請朱立倫勿忘「擴大決策圈」承諾，明年才有機會重返執政，更要力拚立委席次過半，才能確保國家安全、經濟繁榮。

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關鍵字：

朱立倫趙少康侯友宜

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