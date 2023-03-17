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BLACKPINK讓票有詐！2女大生被騙2次損失3萬　慘揭詐團高明手法

▲▼ 兩名女大生為了追星，買BLACKPINK二手票，4個月遭騙2次，損失達近3萬元。（圖／市議員蔡淑君服務處提供）

▲▼ 兩名女大生為了追星，買BLACKPINK二手票，4個月遭騙2次，損失達近3萬元。（圖／市議員蔡淑君服務處提供）

記者戴上容／新北報導

明(18日)後兩天南韓人氣女團BLACKPINK將在高雄開唱，新北有2位女大學生為買最靠近舞台的票，4個月內竟被騙了2次，損失高達3萬元！如今詐騙手法曝光，假賣家透過「超商條碼」騙錢，另一次則是秀假身分證取信被害人，女大生連偶像的影子都沒見到就慘被騙錢，悲憤到林口警分局報案，林口警分局證實接獲報案，正全力偵辦中。

王姓與李姓兩位大一學生是住在新北市林口區好姊妹，分別就讀政大與輔大，去年11月因聽說南韓女團BLACKPINK要來台開演唱會，但他們搶不到門票，只好透過臉書演唱會轉讓平台尋求機會，無奈碰上詐騙。

▲▼ 兩名女大生為了追星，買BLACKPINK二手票，4個月遭騙2次，損失達近3萬元。（圖／市議員蔡淑君服務處提供）

「我還以為我們蠻聰明的，卻還是被騙！」王姓大學生表示，去年11月14日，在轉售平台上有一間代購公司名為「欣愛遊網路行銷工作室」聲稱有訂到BLACKPINK搖滾區門票，並大方展示給他們看訂票成功的頁面，雙方透過LINE談好先付訂金，等到今年3月拿到實體票就在北車面交。

兩人想說對方傳來一組超商付費的條碼，應該就是正常公司，於是到超商繳了1萬1425元的訂金，沒想到，今年3月要取票時才發現賣家已退出群組，完全聯繫不上。

▲▼ 兩名女大生為了追星，買BLACKPINK二手票，4個月遭騙2次，損失達近3萬元。（圖／市議員蔡淑君服務處提供）

王姓女大學生說，他們還是不死心想要買到票，本月15日又在轉售平台上看見一則「平價轉讓1區8800*2連號座位」的訊息。2人小心翼翼再跟對方加Line聯繫，此次賣家為取得信任，特地傳來身分證佐證自己的真實身分，而且照片也是兩個小孩的媽，堅決說不是詐騙，並要求他們匯全款1萬7600元到指定帳戶，完成後再交付領票序號，但2人匯錢後，對方也跟著消失了。

李姓女大生說，為了看BLACKPINK演唱會，4個月內連續被騙了2次，總計金額快3萬元，都是他們辛苦存下的零用錢與過年紅包，只能說詐騙方式實在太高明，已於本月16日到林口分局報案，並向市議員蔡淑君陳情，希望將這樣的詐騙手法披露公開，不要再有人為了追星而受騙了。

針對此事，林口警分局證實已接獲報案，正全力偵辦中。

▲▼ 兩名女大生為了追星，買BLACKPINK二手票，4個月遭騙2次，損失達近3萬元。（圖／市議員蔡淑君服務處提供）

▲▼ 兩名女大生為了追星，買BLACKPINK二手票，4個月遭騙2次，損失達近3萬元。（圖／市議員蔡淑君服務處提供）

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