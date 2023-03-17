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【廣編】老師們注意！隱藏在校園的肺功能「隱形殺手」　你發現了嗎？

老師們注意！隱藏在校園的肺功能「隱形殺手」　你發現了嗎？（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／聯樂數位行銷提供

隨著教育現代化，傳統教學方式逐漸被淘汰，然而，有一種來自老師日常教學的危害卻鮮少被注意，那就是粉筆灰，它不只影響支氣管，也正慢慢地侵害老師們的肺功能。台灣青年創意就推出「Anti - Chalk Drug」活動，呼籲廣大教師們關注自己的肺部健康。

透過一款特殊的粉筆盒，讓老師們能夠直接看到粉筆灰對肺造成的傷害，提醒他們注意潛在症狀。並於二月開學季，在校園展開突擊行動，提醒老師們拿起粉筆在黑板上書寫時，也要注意自己的肺部健康，此外，也為老師們設計了一分鐘的爬樓梯測試，在前往教學的路程能同時自我檢測肺功能。

除了提高老師們對肺部健康的認識，他們也以實際行動建立「政府特約教師醫療機構清單」Google Map，能快速定位到距離最近的診所，安排肺功能檢查。

此次活動得到了長期致力於幫助教育工作者的知識型媒體平台「臺灣吧」關注，在一個擁有3,000名教師的Facebook社團上進行問卷調查，並向教師們宣導肺部健康知識。青年創意表示，台灣的師資力量是社會的重要支柱，希望透過活動讓更多老師關注自己的肺功能，也準備投稿參加坎城青年創意競賽，盼社會各界對於教師的肺功能健康問題予以重視，促進更健康的教學環境。
 

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