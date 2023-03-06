跟著阿昭署長來校園　南警防詐、交安宣導活潑多元

▲台南市警二分局「young警宣導團」與台南監理站、消防局等單位，在南英商工共同辦理多元深入宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

詐騙惡行猖獗，台南市警二分局「young警宣導團」與台南監理站、消防局等單位，於6日下午2時起在南英商工共同辦理多元深入宣導活動。

針對防阻詐騙、交通安全、防禦駕駛、婦幼安全及廉政服務等工作，向南英商工200多名在校同學、老師及教官提供正確應對方式，深值正確處置方法，希望讓每一位學生們化身成為宣導種子，將正確觀念帶回家庭、朋友族群，讓詐騙不再發生、道路交通更安全。

近日警政署長黃明昭以「阿昭署長防詐小學堂」系列在網路上增加不少話題，針對假網路購物、假投資、解除分期設定、假交友、假親友詐騙等議題親自深入授獎，針對詐騙入侵民眾生活來有效防制，南英商工學生看完影片也向員警分享自身的受詐騙經驗，大都是怕父母責罵、同學異樣眼光、私密影片外流等才苦陷詐騙淵藪。

而學生族群常有：求職詐騙、交友詐騙、網購詐騙等，並表示詐騙不堪其擾，真真假假，一貪心一不注意就落入陷阱。透由互動討論及案例探討，也讓一聽、二掛、三查證之觀念更能為學生們理解，以知道如何應對及正確處置。

二分局也與台南監理站一同運用大型校車，辦理大型車內輪差實地操作，以氣球及三角錐劃設內輪差範圍，當校車轉彎時氣球一一爆裂，場景讓學生們震懾驚呼「如果是人車捲入內輪差範圍，後果不堪設想」，並輔以實際大型車視野死角，讓每位師生知道避開死亡危險位置，遠離及禮讓大型車先行。

婦幼安全議題持續受到重視，針對同學身分強化網路交友安全守則「三不一要」：面對網友要求私密照的威脅利誘，要堅持「不要拍；不要給；不要傳」，面對新鮮之網路交友方式，保護自身安全為第一要點，也針對老師、教官提醒反貪瀆廉政宣導，建立健康求學環境。

第二分局表示，透過宣導機先防患於未然，不等事情發生才亡羊補牢，也隨著黃明昭署長腳步，以多元化的方式，透過網路無弗屆之優勢，將宣導議題融入生活，如同學生異口同聲說「原來警政宣導也可以很有趣很活潑」。