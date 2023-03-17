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屏東肺癌早期偵測　半年多篩檢743人…3人確診肺癌

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府進行肺癌早期偵測　發現3人確診肺癌。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

根據衛生福利部最新國人十大死因統計，惡性腫瘤(癌症)續居十大死因首位，其中肺癌位居癌症死因第一位，為了盡早發現肺部的癌變、降低死亡率，屏東縣政府配合中央政策「肺癌早期偵測計畫」，半年多來，共篩檢743人，其中3人確診肺癌，均已後續銜接醫療網絡照護。

縣衛生局表示，縣內配合中央政策於2022年7月1日起執行「肺癌早期偵測計畫」，在縣內部立屏東醫院、寶建醫院、安泰醫院、輔英醫院、枋寮醫院、國軍高雄總醫院屏東分院附設民眾診療服務處等醫院，提供「肺癌家族史」和「重度吸菸者」兩大高風險族群免費進行低劑量電腦斷層檢查）。

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截至今年2月底，共篩檢743人，其中男性459 人、女性284 人，平均年齡59 歲。篩檢發現3人確診為肺癌，均已後續銜接醫療網絡照護。

衛生局長張秀君表示，肺癌篩檢的目的是為了還沒有病徵出現，提早發現肺癌，提高治癒的機會，並降低肺癌死亡率。民眾只要符合下列任一風險因子、且具有健保身分，就可以實行2年1次的斷層檢查：
(一)具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務。

(二)具重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包－年以上，有意願戒菸（若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務）或戒菸15年之重度吸菸者。

衛生局提醒，肺癌成因中「吸菸」仍是肺癌最主要的危險因子，有吸菸之民眾，應接受戒菸服務，找回自身健康。並注意空氣品質配戴口罩並遠離其他危險因子(如重金屬職場、炒菜油煙)，避免肺病或是肺癌找上門。

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