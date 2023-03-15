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台灣世界遺產潛力點之一屏東老七佳石板屋　估5月修復完工

▲修復老七佳石板屋 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府結合部落耆老修復老七佳石板屋。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台灣世界遺產潛力點之一的屏東老七佳石板屋聚落群去年遭祝融，燒毀一棟石板屋廚房及兩座涼亭，屏東縣政府今年獲中央補助，由耆老帶領部落青壯年展開修復，以傳統工法與技術，傳承先人的生活智慧，預計5月修復完成。

這項修復工作於2月動工，在兩位耆老陳棋福、蔡德良帶領下，讓部落年輕人邊做邊學，3月初舉辦上樑的祈福儀式後，一切建築屋的主體結構相繼組立完成。在排灣族眼中，一個傳統的石板家屋，最高的樑叫做kavulungan，排灣族語，有山的頂端之意；這隱含著排灣族人對於房屋的崇敬與感恩之情，每根樑也因位置不同而有不同名稱及意義，展現排灣族獨特的傳統知識與智慧。▲修復老七佳石板屋 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

老七佳石板屋聚落文化協會理事長江美英表示，目前工程施作進度相當順利，接續將啟動最重要的主屋疊石板工程。

春日鄉老七佳石板屋是排灣族群保存最完整的石板屋部落，也是台灣世界遺產潛力點之一。近幾年，部份部落族人經常回到山上整建自己的家園，現有50幢完整的石板屋。

文化處表示，這項修復工期約需4個月，預計今年5月完工，族人共同投入修復行列，從家屋修建過程，傳習珍貴的傳統建築知識，更凸顯老七佳聚落在文化資產上重要的地位與價值。

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