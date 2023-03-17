有機農場小開染毒癮賣大麻「只收泰達幣」　警抄出大批吸毒用具

▲檢警到農場逮捕李男。（圖／刑大提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市刑大去年查緝毒品案，發現屏東地區1名李姓有機農場小開，涉嫌在網路販售大麻及大麻相關產品，並要求買家以虛擬貨幣支付，獲利約數十萬元。檢警成立專案小組，前往農場逮捕李男到案，現場查扣大麻、大麻結晶球、大麻巧克力、研磨器等贓證物，近日檢方偵結，依毒品罪將他起訴。

台中市刑大偵一隊，去年6月間在台中逮獲1名大麻買家，買家供出上手是1名李姓男子（33歲），檢警成立專案小組，查出李男屏東家中經營有機生態農場，平時開放民眾體驗、授課，李男因染上毒品惡習，入不敷出，進而在網路張貼販賣大麻等訊息。

▲李男屏東家中經營有機生態農場。（圖／刑大提供）

據查，李男向買家提供泰達幣錢包地址，要求買家以泰達幣支付價金，買賣成立後，以「郵寄」、「埋包」等方式，將大麻郵寄、放置約定地點，再由購毒者自行前往拿取方式買賣毒品。

專案小組經數月蒐證，在年前持拘票、搜索票，至該農場逮捕李男，因李男家中擁有農場，警方一度懷疑李男還有私下種植大麻，但李男否認，現場也查無種植大麻器具、大麻株等證據。

檢警在李男住處查扣大麻1包（毛重5.2公克）、大麻結晶球1罐（毛重57.8公克）、毒郵票1張（毛重0.8公克）、大麻巧克力1包（毛重2.6公克）、研磨器2個、分裝袋1批、菸草1包（毛重7.2公克）、捲菸紙2盒、捲菸器5個、電子磅秤5臺、銀行存摺3本、手機1支等贓證物，並於李男電子錢包查獲2萬顆泰達幣。

▲▼檢警在李男住處查扣大麻、大麻結晶球、大麻巧克力、研磨器等贓證物。（圖／刑大提供）

警方呼籲，大麻毒品在我國屬第二級毒品，製造、販賣第二級毒品可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，單純施用亦有3年以下有期徒刑的刑期，年輕朋友切勿因一時好奇而嘗試，以免自毀前程，後悔莫及。