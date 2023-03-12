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桃園植樹節送千株樹苗　對抗氣候異常成立智慧農業推動小組

▲桃園植樹節發送千株樹苗

▲桃園於植樹節活動中，頒發智慧農業推動小組顧問聘書。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

112年度桃園市植樹節活動，12日於中壢區龍岡萬坪公園舉辦，市長張善政與與會人士，共同種下9株喬木及1,000株灌木，同時於現場發放台灣原生樹苗月橘、杜鵑計1,200株，活動中張善政並頒發智慧農業推動小組顧問聘書，由農委會前主委陳保基擔任總顧問。

▲桃園植樹節發送千株樹苗

農業局表示，今年植樹節結合科技的應用，利用最新的樹木健檢技術，包含目視法 (VTA法)和非破壞法(NDT法)，現場也請到林業試驗所的林振榮博士運用應力波技術檢測樹木樹幹，即時判斷腐朽程度，有助後續維護和管理，透過這項技術，可以快速找出有風險的樹木，提供更安全的環境，同時也保護台灣寶貴的綠色資源。

▲桃園植樹節發送千株樹苗

另外，市府成立智慧農業推動小組，由農委會前主委陳保基擔任總顧問，並結合產官學專家及學者，宣告桃園市智慧農業推動小組正式成軍，未來農業要導入智慧產銷，運用資通訊技術(ICT)、物聯網(IoT)、大數據(Big Data)分析及AI開發設施作物智慧栽培管理模式。

▲桃園植樹節發送千株樹苗

透過農業行政、技術、行銷等面向的推行，希望針對現今面臨氣候變遷、農業缺工等困境，導入智慧農業輔導，以無人機中隊協助田間病蟲害防治、農損勘災，以智農中隊導入農業產銷排程，推廣智農安全蔬果品牌，結合通路平台建構完整產銷生產鏈，並提升農業整體生產效率與量能。

▲桃園植樹節發送千株樹苗

這場植樹節活動中，並對111年度社區林業計畫推行的新屋區愛鄉協會、桃園石滬協會二協會績優社區頒獎，鼓勵其共同協力營造友善自然資源的社區環境而努力。

▲桃園植樹節發送千株樹苗

農業局表示，這次活動並與企業團體合作，包含華城電機、欣興電子、台灣松下、高力熱處理工業等一起響應植樹愛地球。

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