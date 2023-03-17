快訊／林昶佐曝放棄連任原因　要接棒人選注意這件事

記者杜冠霖／台北報導

2024大選將至，外界關注各選區佈局，無黨籍立委林昶佐17日發表聲明，表示自己不會競選2024連任，林昶佐表示，因為家人身體突然出狀況，還沒有時間跟在地朋友說明，但選務工作不方便再拖。至於接棒人選是否為議員王世堅？林回應，沒有直接跟王世堅講，不希望有自己交棒給誰的狀況，最後泛綠陣營共推的人無論是誰都會支持。

▲立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）



林昶佐稍早拋出放棄競選連任震撼彈，聲明中指出，主要是兩年多前家庭成員發現罹患罕見疾病，近期追蹤檢查恢復不如期待，隨後出面回應媒體提問，對於罷免案才剛打贏，會不會覺得可惜？林昶佐表示，因為家人狀況非常突然、只有短短幾天，還沒有時間跟在地朋友報告，涉及選務也不方便再拖，因此趕快跟選務高層報告。

林昶佐坦言，確實覺得不捨，去年中正萬華里長選情不錯，催票率中中正萬華也是最好，之後兩場補選，吳怡農小輸、蔡培慧更成功逆襲，基層朋友戰鬥力破表，這幾天反覆猶豫就是因為基層選民的支持，但如果未來幾週無法全力投入選戰也是辜負所有支持者跟團隊，基層活動還是會繼續，也讓他們知道這些工作都不會打折。

對於之後參選中正萬華可能人選，林昶佐表示，之後的人選都尊重民進黨選務高層安排，儘早講也是希望他們可以比較好安排。媒體也追問是否有先跟議員王世堅討論？林昶佐則否認，他表示，沒有直接跟王世堅講，不希望有自己交棒給誰的狀況、就回歸機制，最後泛綠陣營共推的人無論是誰我都支持。

媒體繼續追問王世堅議題，林昶佐表示，本來就跟王世堅認識，他的造勢自己都有去站台，在立院辦的活動他也會來參加，不管是誰都會全力輔選，也有基層憂心這七八年來好不容易鬆動的板塊變回去，因此相關的組織如何交接給下一個人也很重要。

至於家人狀況，林昶佐指出，這部分比較涉及隱私，就不要談太多，反而家人們都希望自己在再考慮、也覺得很可惜，畢竟當那麼久了，甚至有人開始在拉票，但還是希望不要辜負選民。

至於過去被提罷免是否有影響？林昶佐指出，影響不大，但最近也常看到很多極端政治操作，也會提醒接下來要參選的人，現在政治氛圍較為極端，大家一起努力、要很專注朝自己設定的方向前進，才能有比較正面成績。