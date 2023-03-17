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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／震撼彈！　林昶佐宣布不競選2024立委連任　

▲立法委員林昶佐於外交及國防委員會質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法委員林昶佐。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

2024大選將至，外界關注各選區佈局，無黨籍立委林昶佐17日發表聲明，表示自己不會競選2024連任，林昶佐表示，兩年多前，家庭成員發現罹患罕見疾病，近期追蹤檢查恢復不如期待。幾經思考後，在此宣佈不競選2024連任，放慢腳步，用更多的時間陪伴家人。

林昶佐指出，過去幾個月以來，自己與團隊緊鑼密鼓準備連任的工作。非常感謝民進黨戰友、各界先進，在地劉耀仁、吳沛憶、洪琬臻三位議員，還有許多跨越藍綠的里長們公開相挺。

林昶佐表示，這些準備工作不會白費，尤其去年基層選舉在大家共同努力下，中正萬華有相對正面成績，許多政治氛圍封閉的社區終於換上友善的里長、與我們積極合作，這些即將新增的各服務站都會依計畫安排，為中正萬華的鄉親服務。

林昶佐指出，七年多來，有幸能與議員、里長及在地鄉親合力為中正萬華打造更友善宜居的生活環境；在立法院裡面認識許多志同道合的朋友，一起並肩推動許多重大的進步改革。「從年改、稅改、轉型正義，到促成開放國會行動方案，在重要國際場合為台灣發聲、拓展國際空間，尤其在婚姻平權立法的過程，我與幾位委員分工合作，一間一間拜訪不分黨派一百多位委員，一位一位遊說，那種踏實感永遠都會存放在心裡。」

林昶佐表示，這幾天跟黨政及選務高層前輩說明的過程中，大家都反覆勸說他再做考慮，各位的相挺真的很感謝，將離開這個崗位，自己也很不捨。

林昶佐指出，而大家另一個憂慮則是，如果我不選，這個選區會不會走回頭路，退到過去的板塊？自己認為這個決定反而能滾動更多潛在的正能量，加大進步的動力。「相信這個被定義為艱困選區的板塊，有好的人選、新的策略，促進新陳代謝，鬆動這個板塊的力道就會更大，就跟2016年我的參選一樣。」

林昶佐表示，當初我相信，懷抱創新的思維就能突破框架，就能吸引更多新世代願意支持我們，加入我們的行列。現在我依舊如此相信。持續不斷用這樣的方式接力，會讓過去幾年來大家合力紮下的根更深更穩，「我們所堅持的政治文化、進步價值、國家定位，更可以堅定地在這裡延續下去。我們需要的不是無可取代的個人，而是持續自我突破的動力。中正萬華如此，台灣亦是如此。」

林昶佐表示，自己投入政治時曾說，我要成為有熱情、優秀年輕人的橋樑，讓他們有機會爭取人民支持、推進對國家的願景。聚集、幫助這些年輕夥伴們，是我人生重要的階段任務。他們有人從昶辦同仁成為立法委員，有些去年順利連任議員甚至有幾位還是該選區最高票，即使落選的夥伴也都成熟面對，在新的戰鬥位置就位。

林昶佐指出，還有將近一年任期，我仍會在立委崗位上兢兢業業，團隊服務也絕不打折。2024卸任後，無論我在哪個崗位，「讓台灣成為一個正常而有尊嚴的國家，一個更進步而美好的社會，享有更公平的國際地位，是我不變的理想與目標。」

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