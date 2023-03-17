早起排隊買蛋　他見「超扯1幕」怒罵：難怪會缺蛋！兩派吵翻

▲民眾瘋搶雞蛋。（圖／記者林悅翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

全台大缺蛋，各縣市陸續傳出民眾排隊買蛋奇景，有些業者甚至還發放號碼牌，就有網友貼出一張照片，可以看到排隊買蛋的民眾，有些人手上已經提了一袋的蛋，明明有蛋卻還要買，痛批「難怪會缺蛋」，不少網友看了也直搖頭，不過有網友卻認為「幫鄰居或是孩子們買吧，又沒限制，為何不行？」

有網友在臉書「爆怨公社」發文，貼出一張截圖，大批民眾排隊買蛋，不過仔細一看，有5、6人手上已經提了一袋雞蛋，明明已經買到蛋了，卻還排隊買蛋，「這些人為什麼都買到蛋了...還要再排隊買一次？難怪會缺蛋，就是這些人一直囤蛋才會缺蛋」。

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貼文引發熱議，有一派網友怒罵，「台灣人就是恐慌症」、「不缺蛋的時候，家裡最多20顆，缺蛋的時候，家裡一百多顆蛋」、「要不是腿酸了，他們可以重排一整天」、「他們很厲害，排口罩、排快篩、排雞蛋都是箇中翹楚」、「蛋再多都不夠他們買，一定缺」、「這些人家裡應該有囤5年擦不完屁股的衛生紙」。

▲明明已經有蛋，卻還排隊買蛋。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

另一派網友則認為，可能是幫忙代買，或是家裡人多需求大，「年輕人上班，長輩買蛋給全家人吃，不是很正常的事嗎」、「老闆沒說什不行，照規矩排隊沒有問題阿」、「一次只能買一盒，我當然要排兩次啊，不然每三天就要來排隊一次，加上來回車程，我當然買完直接再排一次，少掉一次來回車程，以及三天的休息」、「人家也是規規矩矩再排一次隊，個人倒不覺得有什麼問題」、「就手上那袋的量，對有在煮飯的家庭來說很快就吃完了」。

此外，律師林智群也在臉書發文，貼出同一張照片，「看到這些老伯伯老太太，都已經是雞蛋大富翁了，還這麼努力排隊買雞蛋，我們年輕人怎麼可以不努力？」並在文末hashtag「典範在夙昔」。

網友在底下留言，「之前搶衛生紙也是一樣，我在賣場親眼看到，有一對中年夫婦堆滿滿，塞兩大購物車的衛生紙，根本好幾個月也用不完的量」、「拿去市場轉手賣一袋150元，有些上班族或很少逛市場的，真的會買」。